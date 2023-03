L’asta del Flatiron Building: si vende il celebre “ferro da stiro” di New York Va all’asta il Flatiron Building, una delle attrazioni turistiche di New York, famosa per la sua forma che ricorda un ferro da stiro.

A cura di Clara Salzano

Il Flatiron Building di New York

A New York il Flatiron Building, famoso per la sua forma che ricorda un ferro da stiro, è una vera e propria attrazione turistica come l'Empire State Building e la Statua della Libertà. Questo pezzo di New York sarà presto messo all'asta con i suoi 86,9 metri di altezza, che, quando fu completato nel 1902, ne faceva uno degli edifici più alti di New York.

Il Flatiron visto dall’alto

Il Flatiron Building, progettato dall'architetto Daniel Burnham e Frederick Dinkelberg in stile Beaux-Arts su un lotto triangolare, è uno dei più famosi edifici di Manhattan, compreso tra la 23a strada, la Fifth Avenue e Broadway. L'iconico palazzo è stato a lungo oggetto di disputa tra.i suoi proprietari e la vendita all'asta è l'ultima istanza proposta dalla Corte Suprema dello Stato per risolvere l'aspra. Il noto "Ferro da stiro" di New York appartiene infatti per il il 75% del capitale a quattro società immobiliari (GFP Real Estate, Newmark, ABS Real Estate Partners e Sorgente Group) che accusano il quinto socio, Nathan Silverstein, di essere la causa per cui il palazzo è vuoto da quando l'ultimo inquilino, Macmillan Publishers, che occupava i 21 piani della struttura triangolare, si è trasferito nel 2019.

Il Ferro da stiro di New York

Le quattro società hanno cercato di sciogliere la partnership con Silverstein e costringerlo a uscire dall'accordo dopo anni di scontri sui lavori di ristrutturazione della storica proprietà ma invano. La causa della lunga controversia è dovuta alla proprietà condivisa dell'edificio, che conferisce a ogni proprietario il potere di veto su ogni questione importante. L'asta pubblica, che ancora non prevede un'offerta di apertura, si terrà il 22 marzo 2023 presso Mannion Auctions. I proventi della vendita dell'immobile al 175 Fifth Avenue saranno divisi tra i soci.