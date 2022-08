L’arredo dell’estate è un’amaca felice che sorride al mondo La designer Federica Sala dello studio Geometrie da Compagnia ha ideato l’amaca che sorride mentre coccola i sentimenti umani.

Happy hammock di Federica Sala

Trae ispirazioni dai ricordi dell'infanzia di Federica Sala, designer e fondatrice dello studio Geometrie da Compagnia, l'amaca che sorride al mondo mentre culla le preoccupazioni umane. Si tratta dell'arredo dell'estate capace di portare comfort e allegria ovunque lo si metta.

L’amaca che sorride di Geometrie da compagnia

"Fin da bambina ho sempre amato le amache", con queste parole la designer Federica Sala racconta l'ispirazione dietro la sua Happy Hammock, l'amaca che sorride. L'amaca le ricorda la nonna di origine messicana che aveva arredato il giardino di casa, sulla spiaggia, con ogni tipo di amache. Questo comodo arredo ha accompagnato poi la designer nei suoi viaggi da Lisbona alle isole greche. È durante il lockdown, in una casa di campagna, chenasce l'idea della scultura felice dove dondolarsi "per tornare a questi ricordi e sentimenti meravigliosi – spiega Federica Sala – a quel dolce dondolio che cura tutte le mie preoccupazioni".

Un concept semplice ma efficace quello dietro Happy hammock. L'amaca di Geometrie da compagnia unisce la comodità della tipica amaca ad una scultura che assomiglia a un volto sorridente e che mette allegria ovunque si trovi. Per tutti l'amaca evoca momenti di relax e spensieratezza. Farsi cullare dal tipico giaciglio di tela legato alle estremità, che siano alberi o altri sostegni, è per molti liberatorio oltre che confortevole. Con Happy hammock non ci sono alberi, il sostegno su cui far dondolare l'amaca è una scultura che ha la forma di una faccia sorridente, in grado di far dondolare, di rilassarsi e di sentirsi coccolato. L'amaca di Federica Sala è inserita nella collezione Playground della designer e fa parte della serie di grandi sculture interattive che uniscono il design all'arte.