La villa di Karl Lagerfield è in affitto: quanto costa La Vigie a picco sul mare in costa Azzurra Chi desidera vivere una vacanza in stile Karl Lagerfeld può affittare la sua villa in Costa Azzurra a picco sul mare, con sei camere da letto e una terrazza panoramica mozzafiato: ecco quanto costa.

A cura di Clara Salzano

La villa di Karl Lagerfield in affitto – Credit Edge Retreats

Villa la Vigie è una casa da sogno, a picco sul mare sulla spiaggia di Monte Carlo a Roquebrune, Cap Martin. Negli anni '80 e '90 la villa ha vissuto una grande fama perché era la residenza estiva di Karl Lagerfeld e ancora oggi conserva un fascino intramontabile. Per chi desidera vivere una vacanza come quelle del famoso stilista francese, può affittare la casa, che si sviluppa su una superficie di 600 metri quadrati con sei camere da letto e quattro bagni, a uso esclusivo. Villa la Vigie è disponibile per l'affitto fino al 31 dicembre 2023 con un costo a notte che varia dai 12 mila ai 46 mila euro.

La storia di Villa la Vigie a Monaco

Villa la Vigie è una delle ville più prestigiose della Costa Azzurra. Prende il nome dalla sua posizione in cima ad una collina a picco sul mare. "La Vigie", significa infatti orologio, veglia. La villa, edificata nel 1902, ha una vista mozzafiato sulle baie di Monaco e Cap-Martin nel Mar Mediterraneo. Sir William James Ingram, editore e politico britannico, è stato il primo proprietario della casa.

Villa la Vigie dove Karl Lagerfield passava le vacanze

Quanto costa una notta nella villa di Karl Lagerfeld

Karl Lagerfeld acquistò la villa negli anni Ottanta, mentre lavorava presso la maison Chanel. La casa, dopo la morte del famoso stilista, fu anche messa all'asta. Gli attuali proprietari stanno dando la possibilità di affittare la meravigliosa casa per una vacanza da sogno.

Villa la Vigie di Karl Lagerfield – Credit Edge Retreats

Un soggiorno in questa residenza da sogno ha un costo variabile dai 12.000 ai 46.000 euro a notte, in base al periodo di bassa o alta stagione e alle settimane richieste. Si affitta solo per uso esclusivo e compreso nel prezzo è previsto un servizio di sicurezza 24 ore su 24, chef privato e accesso gratuito all'esclusivo Monte-Carlo Beach Club.

La vista di Villa la Vigie di Karl Lagerfield – Credit Edge Retreats

Com'è fatta la villa le Vigie di Karl Lagerfield

Villa la Vigie era la residenza estiva del famoso stilista Karl Lagerfeld. La proprietà, raggiungibile tramite un viale privato, è circondato da un parco con vista panoramica. La villa si sviluppa su una superficie di circa 600 metri quadrati distribuiti su tre piani e può ospitare fino a dodici persone con sei camere da letto, quattro bagni e numerosi saloni, cucina, sala biliardo e biblioteca.

Villa la Vigie di Karl Lagerfield – Credit Edge Retreats

Al primo piano si trovano due camere da letto con bagno ensuite dotato di vasca e una terza camera da letto con doccia.

Una delle camere della villa – Credit Edge Retreats

Al secondo piano si trovano le altre camere da letto, compresa una suite familiare con vasca. La vista dalle stanze è mozzafiato. La casa di vacanze è dotata anche di una terrazza di 237 metri quadrati oltre che di un rigoglioso giardino.