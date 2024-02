La vera storia della vasca a forma di cuore: chi l’ha inventata davvero? La vasca a forma di cuore è uno degli esempi di come il design sappia rendere romantici camere d’albergo e resort. Ma chi l’ha inventata? Storia di una vasca da bagno e di Jayne Mansfield, un’attrice troppo spesso dimenticata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Jayne Mansfield

Quanti di voi si sono imbattuti in una vasca a forma di cuore in un albergo o in un resort dove avete trascorso un weekend di relax? Le vasche da bagno a cuore sono sempre più diffuse e replicate ma in pochi sanno come e quando sono nate. Tutto ha avuto inizio con le celebri foto scattate all'attrice Jayne Mainsfield nel suo bagno interamente rosa: al centro, riempita di mille bolle, la vasca da bagno a forma di cuore dove una delle prime modelle di Playboy è immersa. Nella sua casa – tutta rigorosamente rosa- su Sunset Boulevard, a Los Angeles, denominata Pink Palace, Mainsfield aveva anche un enorme piscina (rosa) a forma di cuore e una fontana da cui fuoriusciva champagne (rosa).

La storia della vasca da bagno a forma di cuore

Alla fine degli anni Cinquanta, Morris Wilkins possiede un resort a in Pennsylvania – chiamato Cove Haven – adibito a luogo ideale per i viaggi di nozze. Lui stesso racconta come una notte scese nei sotterranei dell'albergo e disegnò la vasca a forma di cuore sul pavimento, esattamente come l'aveva appena sognata. Nel 1963 presenta la prima vasca a forma di cuore proprio a Cove Haven, il resort sulle rive del Lago Wallenpaupack, a Lakeville: l'innovazione costa 3mila dollari e per Wilkins è un'attrazione per aumentare gli introiti provenienti dai soggiorni delle coppie in luna di miele. Questa vasca rosso fuoco a forma di cuore renderà una metà turistica le Pocono Mountains, una regione ricca di vegetazione in Pennsylvania.

Questa innovazione nel campo del design fece subito parlare: nel 1971, la vasca a forma di cuore compare in una foto scattata dalla rivista Life. Da qui, c'è un vero e proprio boom: tutte le coppie vogliono provare questo nuovo comfort super comfort. Compreso l'immenso potenziale, diversi hotel delle città vicine iniziano a installare delle vasche identiche per diversificare la loro offerta: negli Stati Uniti le vasche a forma di cuore si diffondono a macchia d'olio.

Dato l'enorme successo, Wilkins cerca di brevettare la sua invenzione da cui tutti hanno iniziato a trarre profitto, ma non riesce a ottenerlo. Si tratta di un vero e proprio paradosso visto che, se oggi si cerca in rete chi ha inventato la vasca a forma di cuore, compare il nome di Wilkins. Quindi come mai non gli è stata riconosciuta l'invenzione? Semplice, perché probabilmente non l'ha inventata lui.

Jayne Mansfield ha inventato la vasca a cuore?

Infatti, le foto di Jayne Mansfield con cui abbiamo iniziato la nostra carrellata lungo il viale della memoria erano apparse anche queste sulla rivista Life, ma dieci anni prima di quelle scattate nel resort di Wilkins. In realtà, non essendoci i social media, che consentono di conoscere nei minimi dettagli gli arredamenti delle case altrui, Wilkins poteva benissimo non aver mai visto la vasca a forma di cuore di Mansfield. Inoltre, il suo valore in quanto interior designer, negli anni, è stato pubblicamente riconosciuto anche grazie ad altre invenzione come la champagne glass tub, la vasca da bagno a forma di bicchiere di champagne.

Ma perché l'attrice e modella non viene mai nemmeno menzionata nel processo di creazione? Per diversi motivi: innanzitutto, Mansfield è rimasta vittima di un tragico incidente nel 1967, dunque non ha mai potuto inserirsi nel dibattito. Inoltre, l'attrice e modella è stata una figura davvero controversa, mai del tutto riconosciuta dal pubblico americano, se non per il suo ruolo di pin-up e per la sua somiglianza con Marilyn Monroe. Il design delle due vasche a forma di cuore, inoltre, non è del tutto identico. Infatti, la vasca in cui è stata fotografata Jayne Mansfield fa parte del Pink Palace, una villa di 40 stanze. È stata Mansfield a chiedere al marito Mickey Hargitay, ex muratore, di costruirle la vasca e la piscina a forma di cuore nel 1957. Una storia che racconta tanto sul design quanto sulla reputazione degli attrici nel corso del Novecento.