La tastiera da computer più lunga al mondo: si può usare anche a quattro mani Google Japan ha introdotto la tastiera più lunga al mondo che permette di avere tutti i tasti in linea da usare anche a quattro mani, come un pianoforte.

A cura di Clara Salzano

La tastiera Ggboard

Una tastiera così lunga non si era mai vista, misura 165 centimetri di lunghezza ed è stretta quanto un unico tasto. Gboard Stick è un prototipo di tastiera lanciata da Google Japan che permette di avere tutti i tasti in linea ed usare la tastiera anche a quattro mani, come un pianoforte.

La nuova tastiera di Google

Gboard stick è una nuova tipologia di tastiera che mette tutti i tasti in fila rendendo più facile trovare i caratteri. Non bisogna dunque più andare alla ricerca di quella o quell'altra lettera ma basta seguire la fila dei caratteri, messi in ordine alfabetico, per comporre le frasi che servono: "Oltre al "layout QWERTY unidimensionale" – spiega Google Japan – simile a una tastiera generale, il layout dei tasti supporta anche l'intuitivo ordine ABC "layout codice ASCII".

Un video Google su youtube ha mostrato il modo in cui funziona la nuova tastiera. Al momento Gboard Stick è solo un prototipo e Google non intende produrla ancora ma ha fornito i file GitHub con firmware open source, schemi elettrici e disegni di progettazione per costruire da soli la lunga tastiera. Si può produrre l'innovativa tastiera con una stampante 3D.

La profondità della tastiera, pari ad un unico tasto di una tastiera tradizionale, consente inoltre di avere molto più spazio sulla scrivania. Non si sa se possa essere più comoda da usare ma nel video di Google Japan, piuttosto ironico, mostra anche una serie di utilizzi alternativi che si possono fare della tastiera come bastone per prendere le cose cadute dietro ai mobili oppure come righello o ancora come asta d'appoggio per le escursioni. Ovviamente si tratta di proposte scherzose da parte di Google Japan ma che potrebbero diventare realtà se qualcuno decidesse di produrre da solo l'originale tastiera.