La barca a vela di Pierre Casiraghi: un monoscafo da 12 metri ispirato all’America’s Cup Pierre Casiraghi ha acquistato la sua prima barca a vela. Si tratta del Persico Fly40 che si ispira alle imbarcazioni dell’America’s Cup per armatori sportivi.

A cura di Clara Salzano

La barca a vela di Pierre Casiraghi

Che Pierre Casiraghi fosse un amante delle barche a vela e un abile velista era cosa rinomata. Il terzo figlio d Carolina di Monaco e del campione del mondo Stefano Casiraghi, oggi vicepresidente dello Yacht Club de Monaco, ha fatto un passo ulteriore rispetto alla semplice passione per la vela: ha acquistato, insieme al membro dello YCM Peter Harrison, CEO di Richard Mille EMEA, la sua prima barca a vela. Si tratta del Persico Fly40 che si ispira alle imbarcazioni dell’America’s Cup ed è costruito dal cantiere italiano che ha realizzato Luna Rossa.

Pierre Casiraghi compra la sua prima barca a vela

Il Persico Fly40 è la nuova barca a vela di Pierre Casiraghi, realizzata dal cantiere italiano Persico Marine che ha trasferito la sua esperienza nell'America's Cup su quest'imbarcazione. Si tratta di un foiler di 12 metri, progettato da Caponnetto&Hueber con la consulenza di design di Pininfarina, e del timoniere di Luna Rossa, Checco Bruni.

Il design di Pininfarina su Persico Fly40

"Il futuro delle regate armatoriali è qui", commenta Persico Marine che ha trasferito la sua esperienza dell'America's Cup su questo foiler di 12 metri progettato per un equipaggio di 5 persone, "Il Persico Fly40 è il primo spin-off che incorpora la ricerca e lo sviluppo, la tecnologia costruttiva e lo “spirito” della 36a edizione dell'America's Cup. Il "new normal" sarà un foiler con bracci basculanti : un monoscafo ad alte prestazioni, di classe unica , concepito per una partenza di bolina, duelli di virate e ogni aspetto della regata tradizionale, ma a tre volte la velocità del vento!".

Il Persico Fly40 dell’America’s Cup

La prima barca a vela di Pierre Casiraghi è lunga 11,8 metri, larga 3,4 metri e pesa 1.600 chilogrammi. Pensata per un equipaggio di cinque persone, ha una superficie velica di Persico Fly40 di 100 metri quadrati e raggiunge velocità di decollo già a 7 nodi. Si tratta infatti di una vela pensata per armatori sportivi proprio come Pierre Casiraghi. L'imbarcazione sarà destinata inoltre ad un circuito specifico, organizzato direttamente da Persico, che toccherà località come Ginevra, Sardegna, Lago di Garda e Saint-Tropez.