Il maxi Yacht che taglia le onde del mare come un coltello Nel mondo della nautica sempre in continuo cambiamento arriva uno nuovo yacht, Unique 71, che in acqua sembra una lama che fende le onde.

A cura di Clara Salzano

Unique 71, lo yacht dello studio internazionale SkyStyle

Nel mondo della nautica siamo ormai abituati ad assistere a progetti sempre più innovativi ed avveniristici creati per soddisfare un pubblico esigente, che cerca spesso l'esclusività. Il duo di designer Lucas Colombo e Max Pardo dello studio internazionale di design SkyStyle ha presentato il suo primo progetto di yacht di lusso, Unique 71, in collaborazione con la società di brokeraggio e charter, Denison Yachts. Si tratta di un'imbarcazione caratterizzata da un design tagliente: in acqua sembra una lama che fende le onde, una punta di una freccia o un proiettile sull'acqua a seconda dell'angolazione da cui lo si guarda.

Lo yacht Unique 71 visto lateralmente

Unique 71 è uno yacht aerodinamico progettato per ospitare dodici passeggeri e comprende la cabina armatoriale caratterizzata da un soffitto parzialmente aperto verso il cielo e situata sul ponte superiore, una suite VIP e altre quattro cabine. Lo yacht disegnato da Lucas Colombo e Max Pardo è caratterizzato da uno sky lounge prendisole con vasca idromassaggio, eliporto, palestra, sauna, cinema, un bar con tavolo da biliardo e piscina con copertura pieghevole.

Dall'interno dello yacht, grazie ad ampie vetrate e al design avvolgente, è possibile avere una visione esterna unica come se non ci fosse separazione tra interno e l'acqua. La particolarità di Unique 71, oltre al soffitto parzialmente apribile, è la possibilità per gli ospiti di spostarsi da un ponte all'altro tramite l'ascensore o la scala centrale che sembra avvolgersi nello spazio interno. Al momento lo yacht è ancora in fase di progettazione ed è alla ricerca di un'impresa di costruzioni navali che comprenda la visione di SkyStyle e possa seguire la produzione di Unique 71 per rendere il progetto presto realtà.