La Ferrari del mare: lo yacht da 9 milioni di euro con un garage per auto sportive È stato svelato il nuovo yacht definito la “Ferrari del mare”. Si tratta del Gran Turismo Mediterranea di Lazzarini Design Studio che è dotato persino di un garage a bordo per supercar.

A cura di Clara Salzano

Gran Turismo Mediterranea – Credit Lazzarini design

Che si tratti di una nuova supercar o un nuovo superyacht, i design di lusso per super ricchi hanno come caratteristica comune quella di voler stupire. E quando il nuovo yacht di lusso si combina con una delle automobili più esclusive il successo è assicurato. È stato svelato il nuovo hyperyacht disegnato da Lazzarini design studio ed è stato definito come la "Ferrari del mare" perché è dotato persino di un garage a bordo per supercar come la Ferrari.

Il Gran Turismo Mediterranea di Lazzarini design studio

Soprannominato la "Ferrari del mare", il nuovo hyperyacht di Lazzarini Design misura 88 piedi (26 metri) e ha un valore di circa nove milioni di euro. Si tratta del Gran Turismo Mediterranea che non solo ha spazio a bordo per contenere una Ferrari ma presenta anche aperture laterali ad ala di gabbiano proprio come una supercar. Per il design di GTM non c'è stata alcuna collaborazione ufficiale tra Lazzarini Design Studio di Roma e Ferrari ma il nuovo hyperyacht è ciò che più assomiglia ad una Ferrari su acqua con una potenza che può raggiungere i 75 nodi, circa 85 mph. Il superyacht è alimentato da un sistema di propulsione ibrido composto da un trio di motori MAN v-12.

Il GTM

Lazzarini Design Studio hanno rivelato inoltre che l'incredibile imbarcazione ha ali in alluminio che si piegano per sollevare la barca e nel rosso tipico della casa del Cavallino rampante. Anche gli interni dell'imbarcazione ricordano quelli di un'automobile sportiva e immergono il proprietario e l'equipaggio da supercar. Tuttavia precisano i designer: "Si tratta puramente di un esercizio stilistico al fine di proporre nuove forme e idee nel settore della nautica".