Il camper di lusso che costa quanto un’automobile utilitaria Citroën, in occasione del 70esimo anniversario, ha fatto rivivere il suo iconico e originale furgone HY in una linea di camper dal design vintage ma con il lusso e le tecnologie moderne ad un prezzo davvero vantaggioso.

A cura di Clara Salzano

Il nuovo Citroën Type H

Le vacanze all'aria aperta, in totale libertà e on the road sono un trend in continua crescita. Sempre più persone e famiglie scelgono di viaggiare a contatto con la natura. E negli ultimi anni si è diffusa una vera e propria mania del camper. Così Citroën, in occasione del 70esimo anniversario, ha fatto rivivere il suo iconico e originale furgone HY in una linea di camper dal design vintage ma con il lusso, le comodità e le tecnologie moderne.

Citroën TYPE H è una suite d’albergo

Molto più di un camper, Citroën TYPE H è una suite d'albergo in movimento, una casa di lusso con il prezzo però di un'utilitaria. Sì, perché la casa automobilistica francese ha deciso di tenere prezzi calmierati sul prodotto per permettere a chiunque di godersi una vacanza in libertà. E c'è anche di più, la riedizione in occasione del 70esimo anniversario di HY comprende anche un kit che consente di trasformare il proprio camper nella nuova versione di Citroën TYPE H.

Il camper di lusso Citroën

Fabrizio Caselani e David Obendorfer hanno lavorato alla versione camper dell'iconico furgone Citroën: "Guardando allo stile – spiegano gli ideatori – non volevamo assolutamente copiare le forme del modello originale, al contrario il nostro intento è stato quello di catturare lo spirito di questa icona reinterpretandolo in una veste nostalgica".

La versione Wildcamp di Citroen Type H

L’esclusivo Citroën WildCamp ha un equipaggiamento di lusso a bordo con letto matrimoniale, salotto e cucina attrezzata, portapacchi e scaletta esterna, cesta porta-bagagli, set da due valigie in alluminio e la tanica di benzina arancione simbolo del kit TYPE H WildCamp. Tutte le comodità di una casa di lusso mobile a bordo del camper Citroën WildCamp ma il prezzo tra i più bassi mai registrati per un camper: si va dai 20.000 ai 45.000 euro in base agli optional scelti.