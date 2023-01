Ha preso il volo l’aereo più grande del mondo: misura più di un campo da calcio Roc, con un’apertura alare di 116 metri, più di un campo di calcio, è l’aereo da trasporto più grande mai realizzato, ed è pronto a trasportare aerei ipersonici nei cieli.

A cura di Clara Salzano

Roc, l’aereo più grande del mondo

L'aereo più grande del mondo ha stabilito un nuovo record di volo a sei ore e oltrepassando la catena del Mojave in California. Si tratta dell'aereo da trasporto Stratolaunch Roc, o Roc, che, con un'apertura alare di 116 metri, più di un campo di calcio, è il più grande mai realizzato.

Il volo di Roc

L'aereo da trasporto Stratolaunch Roc, o Roc, ha completato il suo secondo volo di prova ed è pronto a trasportare aerei ipersonici nei cieli. Al momento l'aereo più grande del mondo ha trasportato il Talon-A (TA-O) che è un velivolo di prova riutilizzabile lungo 8,5 metri che viaggia a velocità ipersonica, più di cinque volte la velocità del suono.

Il dato realmente importante per il nuovo volo di Stratolaunch Roc, il nono dal lancio del velivolo, non è il tempo record o le dimensioni dell'aereo bensì il fatto che abbai volato fuori dai confini delle montagne del Mojave in California per la prima volta. Roc viene utilizzato come piattaforma di trasporto di veicoli supersonici che vengono poi liberati in volo durante il viaggio dell'aereo più grande del mondo. Il veicolo supersonico Talon-A, sei volte più veloce del suono, verrà provato nuovamente a dicembre sull'Oceano Pacifico e, qualora il test dove avere successo, l'azienda è pronta a debuttare con l'ipersonico Talon-A TA-1.

Il Roc pesa 500.000 libbre, senza alcun carino, e può arrivare a pesare anche 1,3 milioni di libbre e ha un'apertura alare che è maggiore di un campo da calcio in lunghezza, da porta a porta, che è di 105 metri. Sei motori aeronautici 747 alimentano in volo l'aereo più grande mai realizzato che invece a terra utilizza l'ausilio di 28 ruote per ruotare. L'azienda che ha realizzato Roc, la Stratolaunch, era l'impresa aerospaziale più nota di Paul Allen, co-fondatore di Microsoft, ma dopo la sua morte, la proprietà dell'azienda è stata trasferita a Cerberus Capital Management.