Gradini galleggianti e rampe su pareti ceche: le scale più assurde mai viste Sui social vengono condivise non solo immagini patinate e di luoghi meravigliosi ma anche progetti impossibili come scale che salgono nel vuoto, gradini galleggianti o rampe così ripide che non si possono percorrere.

A cura di Clara Salzano

Queste scale sospese nel vuoto sembrano impossibili da percorrere

Gli utenti dei social media condividono tutti i giorni contenuti di ogni genere, dagli eventi a cui partecipano agli outfit che indossano, e spesso può capitare di imbattersi in post di progetti terribili come scale che salgono nel vuoto, gradini galleggianti o rampe così ripide che sembrano impossibili da percorrere. Il subreddit r/ArchitectureForAdults è una comunità che condivide spesso progetti architettonici impossibili ed esilaranti di cui abbiamo raccolto una selezione.

Stupire è il desiderio di tanti e sopratutto in architettura c'è una sorta di rivalità sottintesa al progetto più imponente ed eclatante. Talvolta però si osa così tanto in un intervento che si mette a rischio anche la sicurezza del progetto che dovrebbe essere una priorità assoluta per un progettista.

Spesso, infatti, per rendere utilizzabile e vivibile uno spazio, si incappa in progetti così assurdi da risultare ridicoli anziché geniali. È il caso di molti progetti di scale che sembrano impossibili da percorrere.

Quando si tratta di spazi privati esiste un regolamento del costruire che stabilisce standard abitativi e di progetto. Tuttavia non sempre è possibile rispettarli e così può capitare di trovarsi difronte a delle scale usare per collegare due livelli di un'abitazione che sono così ripide da sembrare una parete d'arrampicata o così strane da richiedere uno studio preliminare per salirle.

Ogni governo fornisce inoltre anche delle proprie linee guida di sicurezza per l'ambiente costruito che implica inevitabilmente la sicurezza, soprattutto se si tratta di un luogo pubblico. Non sempre però si incontrano progettisti rispettosi e talentuosi ed è per questo che è possibile incontrare architetture assurde ed elementi costruttivi impossibili, come la scala mobile di un centro commerciale che sembra quasi una giostra dell'orrore.