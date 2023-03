Fuorisalone 2023, Porta Venezia è la nuova zona del design a Milano: nasce L’ALTRO distretto Dal 17 al 23 aprile 2023 il quartiere di Porta Venezia a Milano si trasforma nel nuovo distretto del design in occasione del Fuorisalone 2023.

A cura di Clara Salzano

I bastioni di Porta Venezia

Un nuovo distretto del design si prepara ad accogliere i visitatori della Milano Design Week 2023. Si chiamerà L’ALTRO distretto e si identifica con Porta Venezia Design District. Nonostante il quartiere viva già di una propria identità ben definita e sia sempre stato luogo di eventi del Fuorisalone, è la prima volta che l'area viene indicata come distretto del design per l'importante manifestazione con un programma dedicato che si svolgerà dal 17 al 23 aprile 2023.

Living Choices_Essere e abitare il cambiamento

L’ALTRO distretto intende valorizzare le caratteristiche intrinseche del quartiere di Porta Venezia, come l’inclusività e la diversità, al fine di raccontare i tanti volti di Milano: “Porta Venezia Design District – racconta Marco Samorì, team Creative Direction Mktg&Comms del distretto – nasce con la volontà di valorizzare e celebrare la diversità e l’unicità di un’area di Milano attraverso il linguaggio contemporaneo del design. Abbiamo studiato il territorio milanese e identificato in Porta Venezia un territorio fertile, dove poter strutturare progettualità innovative". “Porta Venezia è un’area di Milano eterogenea – continua Carlo Barbarossa, team Creative Direction Mktg&Comms Porta Venezia Design District – dall’animo vibrante che ha come prerogativa indiscutibile il carattere d’inclusione. Perché allora costruire l’altro? Perché è indispensabile per definire “noi”".

MEET – Everything_by_Nohlab

Porta Venezia Design District è alla sua prima edizione e potrà contare del supporto di collaborazioni con il MEET Digital Culture Center, che sarà il centro nevralgico e headquarter del distretto e dove, durante la design week, avrà luogo un progetto di esperienza immersiva curato da Tony Chambers e Maria Cristina Didero, con sei tra i più celebri designer di Singapore. Moooi con il progetto A Life Extraordinary creerà nuove esperienze attraverso tecnologie avanzate. Raffles Milano con la mostra "Dove va il Design?" promuove i talenti emergenti. Leroy Merlin con il Politecnico di Milano realizza un'installazione che promuove il design inclusivo. L'obiettivo de L’ALTRO Distretto è quello di raccontare il design nei suoi molteplici sviluppi.