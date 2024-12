video suggerito

Dove si trova la casa del nuovo film di Pedro Almodóvar "La Stanza Accanto" dove vivono le due protagoniste "La Stanza Accanto" è l'ultimo film di Pedro Almodóvar, vincitore del Leone d'Oro alla Mostra del Cinema di Venezia 2024 e uscito nelle sale italiane giovedì 5 dicembre. La pellicola segue la storia di due amiche di lunga data, Ingrid e Martha, ed è ambientata tra New York e Madrid. La terza protagonista del film è sicuramente la casa in cui i personaggi di Tilda Swinton e Julianne Moore si trasferiscono: ecco dove si trova.

A cura di Arianna Colzi

Julianne Moore e Tilda Swinton in "La Stanza Accanto"

Giovedì 5 dicembre 2024 esce nelle sale cinematografiche italiane La Stanza Accanto, il nuovo film di Pedro Almodóvar che vede protagoniste Julianne Moore e Tilda Swinton. La pellicola, premiata con il Leone d'Oro per il miglior film alla Mostra del Cinema di Venezia 2024, racconta la storia di due amiche, Ingrid e Martha. Separate per molti anni, le due si ritroveranno in una situazione di difficoltà, facendo fronte comune, l'una con l'altra. Il film, che è il primo lungometraggio di Almodóvar in lingua inglese, affronta i temi attuali dell'eutanasia e della malattia da una prospettiva inusuale. La Stanza Accanto è stato girato tra New York e Madrid, una delle location più amate e presenti nei film del cineasta spagnolo. A fare da terza protagonista silenziosa in questa storia c'è la splendida casa in cui le due amiche si trasferiscono: scopriamo dove si trova.

Una scena del film di Pedro Almodóvar

Dove si trova la casa del nuovo film La Stanza Accanto

Dinamica e ipermoderna, la casa de La Stanza Accanto diventa quasi un personaggio a sé stante. Si tratta di una casa delle geometrie e dagli spazi che riprendono le atmosfere del film. Come ha raccontato Carlota Casado, l'ispirazione per la ricerca della casa è stata quella del modernismo americano ben rappresentato da edifici come Le Cabanon di Le Corbusier oppure la Hudson Valley House di Frank Lloyd Wright.

La casa de La Stanza Accanto | Foto Jesús Granada / Aranguren + Gallegos

La casa scelta per il film è Casa Szoke, progettata dallo studio Aranguren+Gallegos Arquitectos, ed è situata alle porte di Madrid, per la precisione nel pese di San Lorenzo de El Escorial, alle pendici del Monte Abantos ricco di pini e di zone rocciose. Circondata dalla natura incontaminata, la casa è caratterizzata da grandi volumi geometrici collegati tra loro e vetrate che la inondano di luce, metafora di un film e di un rapporto d'amicizia che cura e dà supporto. Come dichiarato dallo studio di architettura, la casa doveva fin dal progetto innestarsi in un ambiente naturale, in piena armonia con la foresta di La Herrería e San Lorenzo de El Escorial.

Casa Szoke | Foto Jesús Granada / Aranguren + Gallegos

Il colore della casa, realizzata in acciaio corten arrugginito, si fonde con i colori della natura. Gli interni, invece, anche nel film, sono prevalentemente in legno come a voler riprendere quel filo con il paesaggio circostante. Per il film l'arredo d'interni ha visto anche l'inserimento di colori forti a contrasto che rispecchiavano anche i look delle due protagoniste, semplici ma spesso ricchi di nuances decise.

Una delle camere da letto | Foto Jesús Granada / Aranguren + Gallegos

I luoghi di La Stanza Accanto di Almodóvar

Le riprese de La Stanza Accanto sono iniziate lo scorso 3 marzo 2024 a Madrid per poi proseguire fino a luglio spostandosi a New York. Il film è ambientato interamente negli Stati Uniti, proprio tra la Grande Mela e l'Upstate New York, ma in realtà la villa in cui le due amiche si trasferiscono si trova a Madrid. Come ha raccontato in una recente intervista ad AD la scenografa Carlota Casado, che collabora con il regista spagnolo dal 2008, gli esterni sono girati quasi interamente a New York. L'obiettivo per questo primo film in lingua inglese era anche essere il più possibile fedele alle atmosfere statunitensi, anche dal punto di vista degli arredi e degli interni.

Una scena girata nella casa di Madrid