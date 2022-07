Arriva Sky Cruise, il primo hotel nel cielo con a bordo piscine, discoteche e centri commerciali È soprannominato il Titanic del cielo, Sky Cruise può restare in volo per sempre e ospitare fino a 5.000 persone tra piscine, ristoranti, discoteche e centri commerciali come in un hotel.

A cura di Clara Salzano

Un immagine di come potrebbe essere Sky Cruise – Credi Hashem Al–Ghaili

Un hotel volante dove a bordo ci sono piscine, ristoranti e centri commerciali ancora non era mai stato immaginato. Per il divulgatore scientifico yemenita Hashem Al-Ghaili Sky Cruise è l'aereo del futuro. Alcuni lo hanno soprannominato il Titanic del cielo perché può ospitare 5.000 ospiti e membri dell'equipaggio e si muove grazie a 20 motori a propulsione nucleare che potrebbero permettergli di volare per sempre.

Sky Cruise è stato presentato in un video di Youtube che ha riscosso subito un immediato successo. Probabilmente sono in tanti ad essere stanchi di viaggiare in aerei con sedute strette e scomode. A bordo di Sky Cruise lo spazio invece non manca.

Il primo hotel del cielo include un magnifico ristorante, un ampio centro commerciale, palestre, teatri, piscine, centro benessere, servizi medici e spazi per eventi, proprio come un resort che vola. Sul ponte principale e nella hall sarà possibile inoltre godere di una vista a 360 gradi nel cielo.

Hashem Al-Ghaili, che ha ideato il progetto, ha dichiarato che si tratta del "futuro dei trasporti". Sky Cruise infatti non necessita di piloti perché utilizza un sistema di intelligenza artificiale che può pilotare da solo il veicolo. Grazie all'intelligenza artificiale si può anticipare anche un'eventuale turbolenza prima che si verifichi e utilizzare la tecnologia per prevenire le possibili vibrazioni.

A bordo di Sky Cruise gli ospiti possono soggiornare come in un hotel di lusso con tutti i servizi necessari per restare a bordo anche per sempre. Grazie alla propulsione nucleare con cui si muove, l'hotel del cielo potrebbe non avere mai bisogno di atterrare e anche la manutenzione può essere fatta in volo. Va precisato tuttavia che si tratta solo di un concept di progetto e che ancora non esistono piani per realizzare l'incredibile veicolo.