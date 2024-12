video suggerito

Alla Casa Bianca 83 alberi di Natale e 165 mila luci: qual è il tema delle decorazioni Nella Blue Room trova posto l’albero di Natale ufficiale della Casa Bianca, alto 5 metri, decorato con dolcetti natalizi tridimensionali e una giostra di luci. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Natale 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La tradizione degli addobbi natalizi alla Casa Bianca risale al 1800, col presidente John Adams. Da allora le decorazioni sono state utilizzate sempre più per mandare un messaggio politico, concepite come un modo per far percepire all'esterno l'identità della famiglia presidenziale, i suoi valori, le speranze per il futuro. La prima a scegliere un tema portante per l'allestimento fu Jackie Kennedy che, nel 1961, si ispirò al balletto Lo Schiaccianoci. Da allora tutte le firts ladies successive hanno proseguito in questo modo. Quest'anno Jill Biden ha scelto come tema natalizio Season of Peace and Light (dunque "Stagione di pace e luce").

Il significato del tema

Per Joe Biden e Jill Biden questo è l'ultimo Natale alla Casa Bianca: le recenti elezioni hanno decretato la vittoria di Donald Trump, dunque per le prossime festività sarà compito di Melania Trump pensare al tema dell'allestimento natalizio. Jill Biden ha scelto Season of Peace and Light, forse pensando al clima incerto del momento, all'attualità così segnata da guerre e conflitti: c'è bisogno di pace e luce nel mondo.

La first lady ha spiegato:

Leggi anche Lavoretti di Natale per bambini: 10 idee di decorazioni natalizie facili e per tutte le età

Mentre celebriamo la nostra ultima stagione di festività qui alla Casa Bianca, siamo guidati dai valori che consideriamo sacri: fede, famiglia, servizio al nostro Paese, gentilezza verso i nostri vicini e il potere della comunità e della connessione. È stato l'onore della nostra vita servire come vostro Presidente e First Lady. La nostra speranza è che la Nazione sia benedetta dalla pace e dalla luce del periodo delle feste. La forza del nostro Paese e l'anima della nostra Nazione provengono da voi. Che la promessa di questa "Stagione di pace e luce" guidi il vostro cammino.

Come è stata addobbata la Casa Bianca per Natale 2024

La Casa Bianca aprirà le sue porte nel periodo natalizio: si prevedono circa 100.000 visitatori. Si troveranno davanti un allestimento curato in ogni dettaglio: ci è voluta una settimana per decorare l'interno e l'esterno della residenza presidenziale e hanno prestato servizio oltre 300 volontari provenienti da tutto il Paese. In tutto sono stati posizionati 83 alberi di Natale. Sono stati utilizzati oltre 28.125 ornamenti e più di 165.075 luci. Ogni stanza e ogni elemento decorativo dell'allestimento natalizio della Casa Bianca incoraggia gli ospiti ad accogliere la pace e la luce del periodo natalizio.

L'ingresso dell'ala est è stato reso caldo e accogliente grazie a una serie di ghirlande che danno avvio al tour. Il primo albero di Natale che si incontra è dedicato alle famiglie dei militari caduti, i cui nomi sono scritti su decorazioni a forma di stelle d'oro. È un omaggio agli uomini e alle donne eroici dell'esercito che hanno dato la vita per il Paese. L'East Colonnade è abbellito con una collezione di campane e campanelli, mentre nell'East Garden Room, appena prima di entrare nella storica dimora, i visitatori vengono accolti da una slitta tridimensionale trainata da cavalli.

Una foresta di alberi di Natale in ceramica d'epoca caratterizza l'intera biblioteca, spazio che ospita circa 2.700 volumi di libri dedicati soprattutto alla storia e alla letteratura americana. L'arredamento della Vermeil Room è dedicato alle esposizioni floreali mentre nella China Room, che ospita stoviglie utilizzate dalle passate famiglie presidenziali, è stata richiamata la tradizione delle cene di Stato e dei pasti celebrativi che hanno riunito leader mondiali, diplomatici e altri ospiti della Casa Bianca.

Nella Diplomatic Reception Room, usata per accogliere i dignitari stranieri, trovano posto fiori e frutta: quest'anno è aperta al pubblico per la prima volta. Nella Sala Est ci sono un baldacchino, un presepe con oltre 40 statuette e due grandi alberi di Natale che fiancheggiano la porta centrale. La Green Room, invece, brilla con ornamenti e prismi di vetro colorato, riflettendo luci variopinte in tutta la stanza.

La Blue Room espone l'albero di Natale ufficiale della Casa Bianca. L'albero di quest'anno è un Fraser Fir di 5 metri proveniente dalla Carolina del Nord che riempie tutta la stanza ovale. Ogni anno, il lampadario della Blue Room viene rimosso per accoglierlo nella sua interezza. È stato decorato con dolcetti natalizi tridimensionali e una giostra di luci. Torna anche quest'anno la Gingerbread White House mentre nella Red Room, trovano posto delle colombe di carta bianca portatrici di messaggi di pace. Disegni di bambini di tutto il paese indirizzati al Presidente e alla First Lady sono esposti in tutta la stanza, assieme a grandi scatole regalo illuminate, posizionate sotto l'albero di Natale della Red Room. Colombe anche nella Cross Hall, dove lo scenario festivo è completato da alberi di Natale abbelliti con decorazioni a quadri rossi e verdi.