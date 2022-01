Perché l’Affirmation Tower, il grattacielo più alto degli Stati Uniti, è il simbolo dell’inclusione L’Affermation Tower progettata dallo studio di architettura Adjaye Associates entrerà nella storia come l’edificio più alto del mondo occidentale ed emblema dell’inclusione.

"Woke" è la nuova parola d'ordine dei progressisti, letteralmente significa "svegli" ma in americano si usa per dire di "stare all'erta", di fare attenzioni alle questioni importanti (soprattuto sociali e razziali). Simbolo dell'ideologia woke e dell'inclusione è il nuovo grattacielo progettato dallo studio di architettura Adjaye Associates. Si chiama Affirmation Tower ed entrerà nella storia come l'edificio più alto degli Stati Uniti d'America e per essere stato concepito, sviluppato e abitato soprattutto da donne, persone di colore e da tutte quelle "minoranze" spesso ai margini della società.

L'Affirmation Tower sorgerà a New York, nel cuore di Manhattan e, con i suoi 498 metri, sarà il più alto edificio del mondo occidentale. L'edificio sarà costruito su un terreno di 1,2 acri al 418 11th Avenue di Manhattan e Adjaye lo ha progettato a sbalzo verso l'esterno. La forma del grattacielo di circa 90 piani è definito da blocchi a gradoni, che si ingrandiscono di cinque volte man mano che si sale, in modo che i livelli superiori siano molto più grandi dei livelli inferiori. L'impressione è quello di un edificio capovolto rispetto a un tradizionale grattacielo.

Residenze, uffici, due hotel, oltre a una pista di pattinaggio sul ghiaccio e una piattaforma di osservazione, saranno inclusi nell'Affirmation tower. Il progetto è stato finanziato e verrà guidato da un team di donne e di persone di colore: “Un progetto come Affermation Tower è atteso da tempo per New York City. Questo progetto sarà un faro di diversità per le generazioni a venire”, ha dichiarato Don Peebles, direttore operativo della Peebles Corporation che sta sviluppando l'edificio, “Le persone di colore e le donne costituiscono la stragrande maggioranza della popolazione di questa città, ma tale rappresentazione non si riflette nell'attuale paesaggio architettonico e di sviluppo. È un'opportunità fin troppo rara per noi rendere lo skyline più iconico del mondo più inclusivo di quanto non lo sia mai stato prima".

