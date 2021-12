Addio all’architetto Richard Rogers: dal Centre Pompidou al Millennium Dome, le 5 opere più importanti Il mondo dell’architettura mondiale piange l’architetto Richard Rogers morto all’età di 88 anni. Lo ricordiamo attraverso le sue opere più importanti, dal Centre Pompidou di Parigi al Millennium Dome di Londra.

Richard Rogers era considerato il pioniere dell'architettura high-tech. Morto all'età di 88 anni, da Renzo Piano a Massimiliano Fuksas, il mondo dell'architettura mondiale piange l'architetto Pritzker Architecture Prize nel 2007. Autore con Renzo Piano del rivoluzionario Centre Pompidou a Parigi, il suo lavoro rivolto alle città era teso a plasmare lo spazio pubblico per migliorare la vita delle persone: "Lascerò questa città non meno, ma più bella di come l'ho trovata' era l'antico giuramento del cittadino ateniese ed è l'ambizione alla base del mio lavoro", era il suo mantra.

Italiano di origini e inglese d'adozione, Richard Rogers è stato uno degli architetti più importanti del nostro secolo. Nativo di Firenze e trapiantato a Londra durante la Seconda Guerra Mondiale, Richard Rogers è conosciuto per edifici pionieristici come il Centre Pompidou a Parigi, la sede dei Lloyd's di Londra, la Corte europea dei diritti dell'uomo a Strasburgo e il Millennium Dome a Londra. "La costanza è il cambiamento (… ) il mio obiettivo è quello di adattare gli edifici alle esigenze delle persone", dichiarava. Il suo lavoro verrà proseguito dal suo studio di progettazione di RSHP (Rogers Stirk Harbour + Partners ). Ricordiamo Richard Rogers attraverso le sue architetture più importanti.

Progettato a Parigi nel 1977 insieme all'architetto italiano Renzo Piano, il Centre Pompidou è sicuramente l'edificio più famoso ed iconico di Rogers. Con la sua struttura e i servizi meccanici visibili a vista, può essere considerato il manifesto del movimento high-tech in architettura di cui è stato pioniere. All'onesta esterna dell'edificio, corrispondono spazi interni aperti e flessibili per quello che è diventato uno dei musei più visitati del mondo.

Costruito nel 1986, l'edificio dei Lloyd's a Londra è una delle architetture più iconiche degli anni Ottanta. Come per il Centre Pompidou, anche questo edificio inglese è caratterizzato dalla sua struttura e i suoi servizi visibili all'esterno. Lloyd's di Londra è una delle più grandi compagnie assicurative del mondo e l'edificio progettato da Richard Rogers ne costituisce il quartier generale con 14 piani di uffici attorno a un atrio centrale. Gli uffici, grazie alla struttura a vista, offrono spazi aperti e flessibili.

Progettato nel 1995, il complesso della Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo doveva essere un luogo accogliente e inclusivo essendo la principale istituzione europea a favore della dignità umana. "La tutela e la valorizzazione della qualità del sito era un altro obiettivo primario, mentre altrettanto importante era l'economia di esercizio e la creazione di un ambiente ‘naturale'", spiegava Richard Rogers. Il risultato è un complesso di due volumi circolari in testa all'edificio rivestiti in acciaio inossidabile con gli elementi strutturali secondari evidenziati in rosso vivo. Da questo edificio, la cui immagine è nota in tutto il mondo, la Corte vigila sul rispetto dei diritti dell’uomo di 830 milioni di europei nei 47 Stati membri del Consiglio d’Europa che hanno ratificato la Convenzione

Il Millennium Dome è un edificio costruito nel 1999 da Richard Rogers per ospitare una mostra celebrativa del nuovo millennio chiamata Millennium Experience. L'edificio, con la sua struttura a forma di cupola, è una delel architettura più iconiche di Londra, simile a una tenda gigante che sorge a Greenwich, con una cupola alta 50 metri e sostenuta da 12 torri gialle. Nel 2000, data d'ingresso del nuovo Millennio, l'attrazione è stata visitata da più di sei milioni di persone. Oggi il Millennium Dome è un luogo per concerti e spettacoli pubblici.

Richard Rogers ha progettato l'edificio del terminal 4 dell'aeroporto Barajas di Madrid che gli è valso il premio Stirling ricevuto per la prima volta dal suo studio di architettura. La caratteristica principale dell'edificio, progettato in collaborazione con lo studio spagnolo Estudio Lamela, è un tetto lineare rivestito di bambù sostenuto da colonne centrali con colori vivaci per distinguere le diverse sezioni dell'aeroporto.