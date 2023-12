Valentina Ferragni, nella casa di Milano c’è un lampadario a forma di ciliegia Valentina Ferragni per la sua casa di Milano ha scelto un lampadario placcato in oro davvero particolare: ecco quanto costa l’oggetto di design.

A cura di Arianna Colzi

Valentina Ferragni

Valentina Ferragni ha trascorso un weekend sulle Dolomiti con il fidanzato Matteo Napoletano. Dopo il relax a Bressanone tra spa e giornate sugli sci, l'influencer è tornata a casa a Milano. In una foto postata sul suo profilo Instagram, Ferragni ha mostrato il suo soggiorno addobbato per il Natale. Nella foto, però, si nota anche un oggetto di design davvero particolare.

Il soggiorno di Valentina Ferragni con il lampadario

Il lampadario ciliegia di Valentina Ferragni: quanto costa

Oltre all'albero di Natale, addobbato con decorazioni e luci oro, sopra il tavolo da pranzo nella foto risalta un maxi lampadario a forma di doppia ciliegia appeso al soffitto. Si tratta di un oggetto particolare ideato dalla designer slovena Nika Zupanc per il brand Qeeboo. Le due ciliegie sospese rappresentano un riferimento al concetto di desiderio: le sue forme sono un richiamo alle potenzialità seducenti degli arredi, che possono cambiare e plasmare gli interni di un'abitazione. Il Cherry Lamp Metal Finish è disponibile in due colori, oro e argento. Il modello gold scelto da Valentina Ferragni è perfetto nelle case arredate sui toni freddi, perché emana luce anche solo per il suo design. Sul web il lampadario viene venduto a 990 euro.

Il Cherry Lamp Metal Finish

Oltre al modello oro "specchiato" scelto da Valentina Ferragni, lo stesso brand ha realizzato anche una versione del lampadario meno costosa e dall'effetto opaco. Le due ciliegie sono sempre legate insieme da una struttura che si appende al soffitto, ma stavolta sono realizzate il plastica riciclata e sono disponibili in quattro colori: avorio, nero, rosa e rosso. Questo modello costa 590 euro.

La versione total black del lampadario