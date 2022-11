Stranger Things, la casa di Vecna esiste davvero ed è in vendita: ecco quanto costa La mostruosa casa protagonista della quarta stagione di Stranger Things è una reale villa da abitare e non ha nulla di spaventoso.

A cura di Clara Salzano

La Creel House in Stranger Things 4 – Foto Netflix

Non ci sono demoni né stanze infestate nella vera Creel House usata come residenza di Vecna di Stranger Things. La mostruosa casa protagonista della quarta stagione esiste davvero ed è in vendita sul mercato immobiliare non dell'immaginaria cittadina di Hawkins, nell'Indiana, ma a Rome, in Georgia.

La Creel House nella serie acquistata nel 1959 dalla famiglia Creel – Foto Netflix

La casa di Vecna in Stranger Things 4 sembra essere la dimora di ogni male eppure non c'è nulla di spaventoso nella vera Creel House. Si tratta di una tipica abitazione in stile vittoriano-gotico, costruita nel 1882 dal colonnello Hamilton Yancey a Rome, in Georgia.

La vera Creel House della serie Stranger Things

La casa, residenza nella serie della famiglia Creel dal 1959 in Morehead Street, è conosciuta nella realtà come Claremont House, dal nome di un B&B che per molti anni ha occupato la struttura. La proprietà è stata venduta nel 2019 come abitazione per 350.000 dollari ma oggi, dopo le numerose apparizioni nella serie di Netflix, la casa ha acquisito un altro valore.

Gli interni della Claremont House usata come casa di Vecna in Stranger Things 4

La villa di Rome, usata come casa di Vecna in Stranger Things 4, si sviluppa su una superficie di circa 550 metri quadrati e comprende sette camere da letto e sette bagni. La casa secolare è stata accuratamente restaurata, in seguito ai rifacimenti adottati per la serie di Neflix.

La sala da pranzo della casa

Oggi la casa mostra all'interno elementi di design originali come librerie su misura, un'antica cassaforte a muro e persino un orinatoio in ghisa. La proprietà comprende anche una dependance sul retro e la cucina è stata completamente ristrutturata per accogliere elettrodomestici nuovi, armadi su misura e un'isola in marmo nero.

La cucina

La soffitta della casa, il luogo più terrificante in Stranger Things 4, è stata "liberata" dai precedenti abitanti ed è pronta ad accogliere nuovi residenti. La villa è infatti in vendita presso l'agenzia Jeb Arp di Toles, Temple & Wright, Inc. al prezzo di 1,5 milioni di dollari.