Quanto costa vivere nelle case-capsula trasportabili (come quelle di Dragon Ball)

A cura di Valeria Paglionico

Ricordate le case-capsula del cartone animato Dragon Ball? Goku e i suoi amici riuscivano a stabilirsi in ogni angolo del globo grazie a delle abitazioni che saltavano letteralmente fuori da dispositivi ultra tecnologici così piccoli da poter essere conservati in una tasca. La cosa che in pochi avrebbero mai immaginato è che quelle strutture futuristiche di fantasia presto sarebbero diventate realtà: ecco chi ha creato e quanto costano queste creazioni d'avanguardia che cambieranno per sempre il mondo dell'architettura e dell'urbanistica.

Di cosa sono fatte le case-capsula

Cosa sono le case-capsula? Delle abitazioni trasportabili ed espandibili pensate per adattarsi a ogni tipo di spazio. Possono essere rifugi in montagna, villette sul mare o piccoli appartamenti nei centri urbani: l'unica cosa da fare per creare un "angolo di paradiso" cucito su misura sulle proprie esigenze è scegliere una location ideale. A progettare queste smart home ecologiche è stato lo studio Massimo Modular, che ha pensato bene di dare vita a abitazioni modulari senza muri e senza pareti, fatte solo con dei pannelli incastrati tra loro (che possono essere smontati e sostituiti in poco tempo).

Quanto costano le case-capsule trasportabili

Quanto costano le case-capsule? Il loro prezzo varia a seconda delle dimensioni, degli arredi e dei materiali che contraddistinguono l'abitazione ma basta consultare il sito ufficiale dell'azienda per avere delle informazioni più dettagliate. Si parte dai 10.000 dollari (poco più di 9.000 euro) per il modello X6, un ambiente unico da circa 89 metri quadrati, e si superano i 95.000 dollari (circa 88.000 euro) per il modello E9 da oltre 120 metri quadrati, una vera e propria casa-mobile dotata di ogni comfort, dallo scaldabagno al pavimento riscaldato. Per quale motivo le capsule sono le abitazioni del futuro su cui tutti dovrebbero investire? Al di là della chiara convenienza economica, sono trasportabili e permettono di girare il mondo proprio come se si fosse in camper ma senza rinunciare alla comodità.