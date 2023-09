Marilyn Monroe, la sua casa di Los Angeles salvata dalla demolizione Lo chalet acquistato da Marilyn Monroe pochi anni prima della morte era a rischio demolizione. I fan hanno chiesto e ottenuto lo stop ai lavori.

A cura di Arianna Colzi

La casa di Marilyn Monroe a Brentwood, Los Angelese

La casa di Marilyn Monroe è stata salvata dalla demolizione. Lo chalet bianco di 270mq si trova a Brentwood, un quartiere oggi molto ambito e ricco di Los Angeles, ed è l'unica proprietà acquistata da Norma Jean, vero nome dell'attrice di A qualcuno piace caldo. Dopo la fine del terzo matrimonio con Arthur Miller, infatti, Monroe decise di acquistare questa piccola villetta per vivere per la prima volta da sola. Purtroppo però, in quella stessa casa, l'attrice trascorse solo pochi anni: proprio nella sua nuova casa, infatti, venne trovata morta il 4 agosto 1962 a soli 36 anni.

La casa dove Marilyn Monroe trascorse gli ultimi anni de

Quanto vale l'ultima casa di Marylin Monroe

Ma andiamo con ordine. L'attuale proprietario di casa, di cui non si conosce l'identità, negli scorsi mesi aveva fatto richiesta di demolire la villetta al 12305 di Fifth Helena Drive ottenendo l'autorizzazione. La villetta in stile coloniale spagnolo è stata acquistata per 7,25 milioni di dollari da una società a responsabilità limitata, la quale non ha reso noto chi risieda nell'abitazione comprata da Marilyn Monroe per soli 75mila dollari. La notizia, diffusa dal New York Post, ha generato subito apprensione nei fan e nei vicini di casa. Quasi dieci anni fa, infatti, si era cercato di inserire l'abitazione tra i monumenti storico-culturali affinché non potesse essere toccata, ma la questione era poi caduta nel nulla. Le pressioni del mercato immobiliare restano forti, anche perché il quartiere è uno dei lotti più ambiti, con valori di acquisizione molto alti.

Una veduta dall’alto della casa a Los Angeles

Il Consiglio comunale salva l'abitazione dell'attrice

I fan dell'attrice, che ancora oggi lasciano mazzi di fiori fuori dal cancello dell'abitazione, hanno subito contatto i consiglieri della città di Los Angeles chiedendo loro un intervento per impedire la demolizione. In particolare, la consigliera dell'11esimo distretto, Traci Park, è venuta a conoscenza del rischio demolizione ed è intervenuta presentando una mozione alla Commissione per il patrimonio culturale della città. La mozione chiede formalmente l'inserimento della villetta nel patrimonio culturale della città. Nel frattempo, il Dipartimento per l'edilizia e la sicurezza di Los Angeles ha bloccato l'avvio dei lavori di demolizione mettendo in salvo la casa in cui Marilyn trascorse gli ultimi anni della sua vita.

Marilyn Monroe

La bellissima villetta dell'attrice è salva per sempre, quindi? Non è ancora detto. L'ufficio Risorse Storiche, stando a quanto riporta il Los Angeles Times, fisserà un sopralluogo per valutare la proprietà, dopodiché la Commissione per il Patrimonio Culturale terrà un'udienza il 16 novembre per esaminare la candidatura. Dopodiché, la palla passerà al Consiglio comunale di Los Angeles che dovrà votare e decidere se consacrare la casa di Marilyn Monroe al patrimonio culturale della città.