La casa d’infanzia di Britney Spears è in vendita: quanto costa il ranch dov’è cresciuta In una piccola città della Louisiana è in vendita la casa dove Britney Spears è cresciuta prima di diventare una stella Disney: dagli adesivi ai poster, il ranch è il sogno di ogni fan.

A cura di Arianna Colzi

Il ranch dov’è cresciuta Britney Spears| Foto Keller Williams

Sembra di essere di nuovo nel 2001, con Britney Spears icona più chiacchierata degli ultimi tempi. Con pubblicazione della sua autobiografia The Woman in Me, che ha venduto 1 milione di copie in meno di due settimane, la cantante è tornata a far parlare di sé per le numerose rivelazioni contenute nel libro: dall'aborto ai tempi della relazione con Justin Timberlake, fino alla controversa convservatorship del padre, passando per i suoi problemi di alcolismo. L'ultima novità, però, non riguarda le reazioni alla pubblicazione ma la vendita della sua casa d'infanzia a Kentwood, in Louisiana.

La casa d’infanzia di Britney Spears in Louisiana

La casa d'infanzia di Britney Spears tra poster e adesivi

La casa dove Britney Spears ha trascorso l'infanzia è un ranch con mattoni a muro, una delle costruzioni più diffuse nel Sud degli Stati Uniti. L'abitazione si estende tutta al piano terra per più di 2mila quadrati ed è composta da tre camere da letto, un soggiorno con cucina e tre bagni. L'arredo interno alterna il legno con l'acciaio degli elettrodomestici e il marmo del grande tavolo centrale. In generale, i mobili sono quelli di una casa anni '90. Il terreno intorno alla proprietà comprende anche un campo da basket e un garage, oltre ad un immenso spazio verde.

Il dehors della casa di Britney Spears

Nel ranch si trovano ancora alcuni mobili di quando la ragazza abitava in Louisiana: il resto si trova al Kentwood Museum che ha una mostra dedicata alla pop star. In una delle stanze da letto, sullo specchio, è ancora attaccato un adesivo con scritto Britney Spears e un poster di una delle band più in voga della fine degli anni '90 e inizio Duemila: gli Nsync di cui Justin Timberlake era il leader indiscusso.

Gli adesivi e il poster degli NSYNC attaccati dalla cantante

Nell'anta dell'armadio c'è anche un altro adesivo attaccato dalla giovane Spears con scritto "Christina sucks Brit rules": "Christina (Aguilera, ndr) fa schifo Brit domina". Nel libro pubblicato di recente, la popstar cita spesso la casa natale di Kentwood, luogo centrale delle sue avventure di un'infanzia che ha ceduto il passo all'adolescenza sotto i riflettori del mondo.

Il soggiorno

Quanto costa la casa di Britney Spears

La casa è stata messa sul mercato immobiliare questa settimana e il prezzo risente della nuova notorietà raggiunta dalla popstar. Il ranch, infatti, è in vendita a 1,2 milioni di dollari, più del quadruplo del prezzo di vendita del 2021. Come dichiarato da Yvonne Hulsey, l'agente immobiliare di Keller Williams che si occupa della vendita, al Washington Post, la casa viene venduta ad un prezzo che è non il corrispettivo per i metri della casa: chi la comprerà, infatti, sarà qualcuno che vuole comprare una parte di storia, un'eredità culturale.

La cucina della casa d’infanzia di Britney Spears

L'agente immobiliare racconta che se quella di Kentwood non fosse la casa d'infanzia di Britney Spears non costerebbe più di 300mila dollari. Quando Jamie Spears, il padre di Britney, la mise sul mercato nel 2021 per poco di 200mila dollari, non riuscendo a venderla. Adesso la speranza, anche della comunità di Kentwood, è che il ranch possa essere comprato da qualcuno che la possa trasformare in un tributo alla cantante, rendendola accessibile ai fan che negli anni non hanno mai smesso di celebrare Britney Spears.