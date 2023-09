Harry e Meghan pronti a cambiare casa: vogliono trasferirsi in una villa da 16 milioni di euro Harry e Meghan sembrano siano pronti a lasciare la loro villa di Montecito per trasferirsi in una residenza esclusiva a Malibu.

Meghan Markle e Harry per costruire la loro nuova vita lontano dalla royal family hanno scelto Montecito. È lì che si sono trasferiti due anni fa, sancendo così la definitiva rottura coi royals, con cui i rapporti non sono mai più stati gli stessi. Nella cittadina californiana la coppia ha acquiostato una villa appartenuta a Mel Gibson, comprendente 9 camere da letto e 16 bagni: è costata 14.650.000 dollari. È la proprietà che si intravede nella tanto discussa intervista rilasciata alla presentatrice Oprah Winfrey. La docuserie Netflix dedicata alla loro storia d'amore ne rivela anche alcuni interni. Ora i due pare abbiano intenzione di trasferirsi: sembra stiano cercando casa e ovviamente hanno puntato molto in alto.

Harry e Meghan cambiano casa

Fonti molto vicine ai diretti interessati, hanno rivelato a TMZ che il duca e la duchessa di Sussex avrebbero intenzione di cambiare casa e trasferirsi in una villa ancora più esclusiva. Sembra che abbiano già fatto visita a una proprietà di Malibu (la parte occidentale), una tenuta di quasi 6 acri con enorme piscina, vista sull'oceano a 180 gradi, residenza principale di 1000 metri quadrati, guest house indipendente. Sembra che Brendan Brown della Westside Estate Agency rappresenti la proprietà e sul profilo Instagram dell'agenzia è stata mostrata, il mese scorso, una villa la cui descrizione corrisponde a quella fornita da TMZ.

È situata in una posizione isolata ed è completamente recintato, così da garantire la giusta privacy, ma al tempo stesso assicura la vicinanza a Hollywood (45 minuti di macchina contro l'ora e mezza dell'attuale residenza), Los Angeles (un'ora di macchina) e alle ville di altre celebrity. Nei paraggi risiedono le Kardashian. Hollywood e Los Angeles sono luoghi strategici per i loro affari e le loro frequentazioni. I due sono molto attivi nel mondo dei media (sono pronti a produrre un film) e la loro ultima apparizione di coppia è stata proprio a Los Angeles, al concerto di Beyoncé. Il loro prossimo impegno di coppia sarà a Germania, dove sono attesi per gli Invictus Games.