Giorgio Armani compra casa a New York: l’attico in costruzione costerebbe oltre 30 milioni Giorgio Armani starebbe per comprare una nuova casa a New York nello stesso edificio della sua boutique al 760 di Madison Avenue: ecco quanto costerebbe.

A cura di Valeria Paglionico

Giorgio Armani ha fatto la storia della moda e, nonostante gli anni che passano, continua a essere il re del fashion system italiano. Ha vestito le più famose star al mondo sui red carpet internazionali, ha infiammato le passerelle, ha dato vita a creazioni uniche nel loro genere che verranno considerate per sempre iconiche e non sorprende che ad oggi vanti un patrimonio da capogiro. Se la scorsa estate lo stilista aveva fatto scalpore col suo maxi yacht tra le acque del mar Mediterraneo, ora sta pensando di ampliare le sue proprietà immobiliari con una nuova casa a New York: ecco dov'è che avrebbe intenzione di acquistare un appartamento extra lusso.

Il Giorgio Armani Residences a New York

Nel 2019 Giorgio Armani aveva firmato il progetto di restyling della sua boutique al 760 di Madison Avenue, New York, e ad oggi pare che abbia intenzione di acquistare casa proprio sopra il negozio. Stando a quanto trapelato dal New York Post, lo stilista starebbe pensando di compare uno degli appartamenti nell'edificio in cui sta costruendo il Giorgio Armani Residences. Si tratta di un condominio in pietra calcarea nell'Upper East Side in cui si mixano alla perfezione moda e interior design: ideato dagli architetti di CookFox, è alto quasi 60 metri e conta ben 12 piani. La struttura dovrebbe aprire i battenti al pubblico nell'estate 2024 ma cinque delle dieci case disponibili già sarebbero in trattativa per la compravendita.

L’Armani Residence a Miami

Come sarebbe il nuovo attico di Giorgio Armani

Stando alle indiscrezioni, re Giorgio Armani avrebbe messo gli occhi su uno degli attici non ancora in vendita. Al momento le soluzioni disponibili sono diverse, da un appartamento di oltre 390 metri quadrati con quattro camere da letto e ascensore privato a un'abitazione ancora più grande con terrazza privata con vista sullo skyline, pavimenti in rovere bianco, soffitti altissimi, interni in bronzo, marmo e tonalità neutre. Ogni unità del residence, inoltre, dispone di servizio di portineria, palestra, spa privata, biblioteca, sala tè, tutto decorato con mobili Armani Casa. Quanto costeranno le abitazioni? I prezzi partiranno da un minimo 21,5 milioni di dollari (circa 20 milioni di euro) e arriveranno agli oltre 30 milioni per gli attici.

