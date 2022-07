Dove vive Jasmine Carrisi, la figlia di Albano: la casa di famiglia immersa nel verde Con diversi singoli all’attivo, Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, sta riscontrando grande successo come cantante. Scopriamo dove abita e com’è fatta la sua casa.

A cura di Clara Salzano

Jasmine Carrisi nella tenuta di famiglia

Jasmine Carrisi, figlia di Albano e Loredana Lecciso, sta seguendo le orme del padre e sta riscontrando grande successo come cantante tanto da essere stata invitata a cantare sul palco di Battiti live 2022. Con un discreto seguito sui social e dopo aver condotto The Voice Senior insieme al padre Al Bano, Jasmine Carrisi ha all'attivo diversi singoli. Scopriamo dove abita e com'è fatta la sua dimora.

Jasmine Carrisi con il padre Albano Carrisi e mamma Loredana Lecciso

Jasmine Carrisi ha da poco compiuto 21 anni. La giovane cantante vive con il padre Albano Carrisi e la mamma Loredana Lecciso nella tenuta di famiglia immersa nella campagna pugliese. Al Bano è proprietario di una vasta proprietà vicino a Cellino San Marco, suo paese di origine. Qui il noto cantante vive con la sua famiglia allargata e porta avanti un'azienda agricola e vinicola di successo.

La tenuta di Albano in Puglia

La tenuta di Albano in Puglia, dove vive la figlia Jasmine Carrisi, è una vasta proprietà immersa nel verde con boschi, vigneti, uliveti, piscina, spa, hotel, ristorante e diverse residenze in cui alloggia la famiglia. Si tratta di un'antica proprietà dove si produce vino e prodotti agricoli di qualità dal 1700 e che la famiglia Carrisi continua a portare avanti come missione.

Jasmine Carrisi sul balcone della villa nella tenuta di famiglia

Sono numerose le immagini e i video che Jasmine Carrisi pubblica dalla residenza di famiglia. Attraverso le foto condivise è possibile ammirare la grande villa in cui abita la giovane cantante con il padre Albano e la mamma Loredana Lecciso. La villa è circondata dal verde e gode di ampi spazi interni con alti soffiti e arredi antichi.

Jasmine Carrisi nella villa di famiglia

L'enorme abitazione si sviluppa su più livelli e offre alla famiglia anche molto spazio esterno in cui rilassarsi e trascorrere il tempo libero con piscina e spa davvero rilassanti.

Jasmine Carrisi nella spa della tenuta

La tenuta Albano raccoglie tutta la famiglia di Albano attorno al famoso cantante. La proprietà si estende per diversi ettari e soprattutto durante la pandemia è stato il punto di ritrovo per la famiglia allargata del famoso cantante che ha avuto quattro figli con la prima moglie Romina Power e altri due figli da Loredana Lecciso.

Jasmine Carrisi nella piscina di casa

Jasmine Carrisi ama trascorrere il suo tempo nella residenza di famiglia caratterizzata da un'architettura storica con terrazze e balconi panoramici da cui ammirare la vasta proprietà tutta intorno. La tenuta con i suoi boschi, vigneti, ulivi e giardini curati sembra essere davvero un'oasi in cui crescere.