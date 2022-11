Dove vive Gisele Bündchen: la villa sul mare con piscina e cinema privato Gisele Bündchen ha comprato una villa da 11,5 milioni di dollari proprio di fronte alla casa dell’ex marito Tom Brady.

A cura di Clara Salzano

La villa di Gisele Bündchen

Gisele Bündchen voleva mantenere il massimo riservo sul suo divorzio da Tom Brady ma la notizia è trapelata e ora la coppia vive anche in due case separate ma non così lontane tra loro. La famosa modella brasiliana ha infatti acquistato una villa da 11,5 milioni di dollari a Miami Beach proprio di fronte al terreno dove l'ex marito Tom Brady sta costruendo la sua dimora.

Le due proprietà di fronte di Gisele Bündchen e Tom Brady

La villa di Gisele Bündchen sorge dall'altra parte del torrente rispetto alla casa ancora in costruzione del suo ex marito Tom Brady sull'isola di Indian Creek. La casa della top model si sviluppa su una superficie di circa 600 metri quadrati in una delle zone più esclusive e costose al mondo. La villa comprende cinque camere da letto, sette bagni e soffitti alti più di 7 metri.

La vista dal salotto di Gisele Bündchen

La nuova proprietà di Gisele Bündchen sorge su un terreno di 1700 metri quadrati che affaccia sul mare e comprende una piscina all'aperto, un home theater, un ufficio, una palestra, una sala giochi e una cucina abitabile panoramica.

La villa di Miami Beach

La casa si trova proprio di fronte al terreno che la coppia aveva comprato ancora quando era spostata nell'Indian Creek Island per 17 milioni di dollari nel 2020. Sul terreno c'era una casa che è stata demolita per fare spazio alla villa in costruzione di Tom Brady che sarà un'abitazione ecologica, secondo i desideri di Gisele Bündchen.

Gisele Bündchen in salotto

La sostenibilità e la biodiversità sono temi molto cari a Gisele Bündchen che anche in casa cerca di avere uno stile di vita rispettoso dell'ambiente ed eco-compatibile.