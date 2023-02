Dove abita Tananai: la casa in un loft a Milano Tanani, pseudonimo di Alberto Cotta Ramusino, è uno dei partecipanti al Festival di Sanremo 2023, viene da Milano dove vive in un tipico loft.

Tanani è in gara al Festival di Sanremo 2023 con il brano "Tango". Il cantante torna a esibirsi alla famosa kermesse ad un anno dalla sua prima partecipazione sul palco dell'Ariston con il brano "Sesso occasionale". Il giovane itpop vive nella sua città di origine, Milano. Scopriamo com'è fatta la sua casa.

Tananai, pseudonimo di Alberto Cotta Ramusino, è nato nel 1995 a Milano ed è qui che ha scelto di comprare casa, dopo i suoi primi successi. L'abitazione del giovane cantautore di "Abissale", canzone più trasmessa dalle radio in Italia, si trova nel caratteristico quartiere dell'Ortica, ed è un tipico loft ricavato dall’ex fabbrica di ceramiche Richard Ginori, in via Tucidide 56.

La zona in cui vive Tananai è una delle più significative realtà di recupero di archeologia industriale italiana. L’area si estende per quattro ettari, che equivalgono a otto campi da calcio in pratica e comprende oltre 700 loft tra residenze, studi, atelier, laboratori di fotografia, molti abitati da star della musica nostrana, con cortili comuni, ballatoi e vari servizi come bar e ristoranti.

Tra i loft dell'ex fabbrica Richard Ginori c'è anche quello di Tanani che ha condiviso anche un video in cui mostra ai suoi follower come raggiungere la sua casa. L'abitazione si sviluppa su due livelli con travi a vista e tanta luce.

La casa di Tanani è caratterizzata da una zona giorno al primo livello dedicata al relax e alla musica, con un comodo divano e la batteria dove il cantante si esercita, e la zona notte al piano superiore.

Sono numerose le immagini condivise dall'itpop italiano sui social in cui mostra dettagli della sua abitazione come la presenza di un ballatoio esterno, di tappeti in casa e di premi alle pareti.