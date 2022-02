Dove abita Arisa: la casa piena di specchi e opere d’arte Arisa, vincitrice di Ballando con le Stelle, sta partecipando al nuovo programma Il cantante mascherato di Rai 1. Nell’attesa di vederla ancora in tv, andiamo a scoprire dove abita e com’è fatta la sua casa.

A cura di Clara Salzano

Arisa mentre si fa un selfie allo specchio

Arisa è tra le voci più ascoltate in Italia e uno dei personaggi televisivi più richieste. Proprio di recente è uscito il suo ultimo album "Ero romantica" e la cantante, nata a Genova, è stata la vincitrice di "Ballando con le stelle", il programma condotto da Milly Carlucci. Arisa sta partecipando anche al nuovo programma di Rai1, Il cantante mascherato, e nell'attesa di vedere la cantante ancora in tv, andiamo a scoprire dove abita e com'è fatta la sua casa.

Il salotto della casa di Arisa

Dove abita Arisa

La cantante Arisa ha dichiarato più volte di aver acquistato casa a Milano. La sua abitazione è un appartamento di circa 60 metri quadrati dove abita da sola. L'abitazione è uno spazio luminoso grazie al piano alto di cui gode e arredata con stile personale.

La casa di Arisa nella periferia milanese

Sono numerosi gli scatti che la cantante condivide sui suoi social e da cui possiamo notare una serie di dettagli della sua casa, oltre che i numerosi cambi di capelli che Arisa ha intrapreso in questi anni. Sono in tanti a collocare la casa di Arisa in zona Porta Venezia a Milano ma non ci sono informazioni certe al riguardo.

Arisa con un suo ritratto alle spalle in casa

L'abitazione della cantante genovese ha pavimenti di marmo chiaro che permettono a diversi elementi, come le diverse opere d'arte dell'artista, di risaltare particolarmente.

Pochi pezzi di arredamento anni 50 caratterizzano gli ambienti che rivelano il gusto deciso di Arisa. Il salotto è dominato da un pianoforte nero lucido che non poteva mancare nella casa di una musicista. Vicino al pianoforte si trova uno dei tanti specchi che arredano la casa e da cui è possibile scorgere, riflessa, un'opera d'arte e alcune foto della cantante.

Arisa si fotografa nello specchio di casa

Nel salotto di casa si trovano anche una poltrona di pelle marrone e una libreria di design che personalizzano lo spazio in modo unico.

Arisa affacciata al balcone della sua casa

Tante opere d'arte alle pareti offrono inoltre una tavolozza di colori che rendono le stanze più dinamiche. Anche nel bagno di casa si trovano foto e opere che testimoniano alcune delle passioni di Arisa.

Arisa nel suo salotto

La casa di Arisa nella periferia milanese

La casa di Arisa ha tutto ciò di cui la cantante ha bisogno per vivere bene. Ha acquistato l'abitazione di recente e già mostra gli spazi interni della casa molto personalizzati. Tanti specchi e opere d'arte si trovano ovunque e decorano ambienti come la camera da letto tutta bianca che gode anche di una cabina armadio con tutte le scarpe dell'artista e i vestiti delle esibizioni.

La cabina armadio di Arisa

La cucina nera lucida conferma lo stile stile retrò della casa di Arisa, molto anni Settanta, come le poltroncine rosse e il tavolo di vetro nel suo salotto di casa che raccontano tanto del gusto di Arisa.

Arisa nella sua abitazione di Milano con la cucina nera

Le foto sul divano di pelle trapuntata

Sono numerosi i post condivisi da Arisa sui social che la ritraggono in angoli della sua casa o in camere d'albergo. La nota cantante si mostra sempre più fiera della sua femminilità e non fa nulla per nasconderlo.

Arisa sul divano di pelle della sua casa

Arisa ha partecipato al Festival di Sanremo 2022 durante la quarta puntata dedicata alle cover in duetto con Aka 7even sulle note di Cambiare. Quest'anno la nota cantante ha preferito non essere in gara e godersi l'evento comodamente dal suo divano di casa a Milano.