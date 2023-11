Come riscaldare casa in modo naturale: i rimedi da usare con l’arrivo del freddo Il freddo è arrivato ma non avete alcuna intenzione di accendere stufe e termosifoni? Esistono dei piccoli trucchi da mettere in atto per tenere la casa al caldo in modo naturale: ecco quali sono.

A cura di Valeria Paglionico

Il freddo è ormai arrivato e, complici le giornate di pioggia grigie e uggiose che rendono l'atmosfera ancora più "invernale", è arrivato il momento di fare il tanto temuto cambio di stagione. Sebbene le temperature siano scese in modo drastico in pochissime settimane, è ancora troppo presto per accendere riscaldamenti e stufe (anche perché i prezzi dell'energia sono ancora una volta saliti alle stelle). Per fortuna esistono dei rimedi pratici e semplici per tenere la casa calda senza usufruire di termosifoni o di apparecchi elettrici: ecco tutte le piccole accortenze da mettere in atto regolarmente negli ambienti domestici per evitare di soffrire il freddo.

Dagli infissi con doppi vetri alle guarnizioni adesive

Per tenere la casa calda senza stufe o termosifoni è innanzitutto necessario scegliere delle finestre e infissi con doppi vetri, perfetti per favorire l'isolamento termico degli ambienti. Per gli interni dell'abitazione sarebbe bene, inoltre, prediligere il legno, materiale capace di mantenere il calore riducendo l'umidità. Nel caso in cui non si vogliano affrontare dei lavori di ristrutturazione tanto costosi, è possibile eliminare gli spifferi chiudendo le fessure con delle guarnizioni adesive in neoprene o in gommapiuma. In alternativa è possibile servirsi anche di semplici tende pesanti o doppie tende, così da limitare il passaggio dell'aria fredda dall'esterno all'interno. Attenzione anche ai cassonetti delle tapparelle che potrebbero nascondere dei fori "traspiranti".

Quando vanno aperte finestre e persiane

L'ambiente da tenere più al caldo in casa? La camera da letto. Per farlo, però, bisogna seguire una serie di piccoli consigli per evitare di disperdere il calore accumulato durante la giornata. La stanza va arieggiata regolarmente al risveglio ma una volta arrivata la luce le finestre vanno chiuse. Da tenere aperte soprattutto quando c'è il sole sono sia le tapparelle che le tende, mentre di notte è necessario serrare sia le persiane che le porte interne per evitare dispersioni di calore. Da avere, inoltre, anche i tappeti, così da non congelarsi i piedi su un pavimento in marmo o di pietra ogni volta che si esce dal letto. L'ultima spiaggia per i più freddolosi? Utilizzare una borsa d'acqua calda, magari posizionandola nel letto poco prima di andare a dormire così da non sentire la necessità di coprirsi di coperte.