Com’è fatta la casa a Roma di Giorgia Soleri A pochi giorni dalla rottura Giorgia Soleri sembrerebbe essere pronta a lasciare la casa che ha condiviso con Damiano David: ecco le foto dell’appartamento romano che ha ospitato la coppia negli ultimi anni.

A cura di Valeria Paglionico

È tempo di rivoluzioni per Giorgia Soleri e Damiano David: i due hanno annunciato di essersi lasciati dopo 6 anni d'amore e, al di là delle polemiche generate dalle dichiarazioni che hanno rilasciato, ora devono affrontare i cambiamenti nella loro quotidianità. L'influencer, in particolare, si era trasferita a Roma dal 2020 ed è lì che condivideva una casa col cantante. Ora pare che sia pronta per lasciare l'appartamento, anche se sui social continua a immortalarsi tra le mura domestiche che l'hanno "ospitata" negli ultimi anni: ecco com'è la casa in cui la coppia ha vissuto.

I selfie in corridoio

La camera da letto minimal

Era il 2020 quando Giorgia Soleri documentò la prima cena senza "in casa nuova" e da allora si è fotografata spesso tra le camere che condivideva con Damiano.

La camera da letto

La camera da letto è sempre stata minimal ma accogliente, con un guardaroba a vista, lampadari "bassi" con le luci calde sui comodini, degli specchi vintage a figura intera e un letto futon arricchito da un piumone zebrato.

La cucina della casa di Giorgia Soleri

La cucina, invece, è in grigio e bianco, ha un tavolo alto in stile industrial con piano di legno e gambe in metallo nero e dà su una grossa terrazza soleggiata (attrezzata con tendoni e poltrone di legno).

La terrazza

I messaggi femministi nascosti nell'arredamento

Nel salotto dell'ormai ex casa di Giorgia e Damiano ci sono un grosso divano grigio (che sul lato è stato rovinato dai due gatti che vivevano con loro), delle foto di coppia sui mobili e un manichino usato come oggetto d'arredo.

Il salotto

Non poteva mancare il tocco femminista dell'influencer, che per coprire uno dei cuscini ha scelto una federa decorata con la scritta "Because ‘you are a girl' is never a reason", ovvero "Perché ‘tu sei donna' non è mai una motivazione". Molti selfie, inoltre, Giorgia li ha scattati in corridoio, dove si è immortalata in un enorme specchio con la cornice barocca sullo sfondo di una libreria di metallo.