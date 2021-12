Come apparecchiare la Tavola di Natale 2021, 5 idee e decorazioni di tendenza Il Natale è ormai prossimo e in ogni casa si inizia a respirare la magia delle feste. Dalle decorazioni e gli addobbi fai da te al menù, passando per i colori e gli stili di arredo, vediamo quali sono le tendenze del 2021 per addobbare la tavola di Natale.

A cura di Clara Salzano

La tavola di Natale 2021 secondo JYSK

Una tavola ben decorata è un gesto d’amore, sia quotidianamente per una cena in coppia o con gli amici e lo è a maggior ragione in occasione delle feste natalizie che rappresentano l'occasione per riunirsi con tutta la famiglia. La tavola diventa così il cuore pulsante di ogni casa. Dalle decorazioni al menù, passando per i colori (rosso e oro, bianco, argento, blu o verde) e gli stili di arredo (shabby chic, scozzese, iminimal) nulla può essere lasciato al caso in occasione del Natale. Vediamo quali sono le tendenze del 2021 per addobbare la tavola, dai centrotavola natalizi ai segnaposto originali.

Tavola di Natale tradizionale

Il Natale è ormai prossimo e, dall'odore di pino delle candele a quello dei biscotti, in ogni casa si inizia a respirare la magia delle feste. Apparecchiare la tavola di Natale in vista delle feste può avere delle regole precise da seguire che rispettino il galateo ed le norme del bon ton. Iniziando dalla tovaglia al centrotavola, passando per i tovaglioli e i segnaposto, dall'oro al rosso, dallo stile minimal allo shabby chic, vi mostriamo alcune idee e consigli per la perfetta tavola natalizia.

Come apparecchiare una tavola di Natale elegante

Il primo passo per ricreare la magia del Natale a tavola è scegliere i colori e lo stile che meglio si adattano al proprio arredamento e che più vi piace.

Tavola di Natale elegante

Rametti di pino, foglie di agrifoglio e pigne unite a tessuti preziosi, bastano infatti pochi decori per dare un tocco curato alla propria casa in vista delle feste e infondere la fragranza e il carattere magico dell'inverno. Per una tavola elegante non si sbaglia mai se si decide di scegliere lo stile classico e affidarsi ai colori tradizionali come il rosso, l’oro, l’argento, il verde ed il bianco.

Le candele natalizie sulla tavole delle feste di JYSK

Tavola di Natale 2021, come decorarla in modo semplice e minimal

Per dare un tocco di originalità alla propria tavola di Natale si può può optare per una tavola più semplice e minimal dando sfogo a tutta la propria creatività e giocando con forme e materiali originali purché contribuiscano a dare un tocco d'atmosfera alla casa.

Bianco e oro sono colori della tradizione per la tavola di Natale, sempre eleganti e d’atmosfera

La tavola di Natale 2021 scozzese

Il motivo scozzese è di tradizione uno degli stili preferiti per addobbare la tavola natalizia, soprattutto se si decide di passare le feste in montagna, in una casa rustica, in un'atmosfera familiare ed accogliente. Abbinando alcuni elementi in stile scozzese come tovaglioli e runner all'oro l'atmosfera magica del Natale è assicurata.

Tavola di Natale scozzese secondo Etsy

Decorazioni shabby chic per la tavola di Natale 2021

“Un trend recente è infatti l’utilizzo di decorazioni home-made in carta o in legno. Utilizzare decorazioni color argento, bronzo e oro le farà risultare meno piatte e offre un tocco di ricchezza e calore alle feste", spiega il Team Design di Mobili Fiver.

Una tavola addobbata a festa

"Suggeriamo di optare sempre per accostamenti sobri e di scegliere oggetti che, cromaticamente e stilisticamente, non creino contrasto e che non siano di ostacolo ai commensali. A chi, invece, preferisce una decorazione più naturale, suggeriamo di disporre sulla tavola bastoncini di cannella, rametti di abete, agrifoglio e bacche rosse, per mantenere il fil rouge green della casa”.

Decorazioni naturali per Natale

Anche l’illuminazione con candele, lampade e addobbi luminosi è importante per creare un‘atmosfera calda e accogliente per Natale, perfetta per passare dei bei momenti con i propri cari. Per creare la giusta magia a tavola e in casa durante le feste si consiglia di usare sempre delle candele profumate che possano immergere nell'atmosfera del Natale e conquistare il cuore di tutti.

Il natale profumato di Heart & Home

Dal rosso all'oro, i colori per addobbare la tavola di Natale in maniera originale

È importante fare attenzione ad ogni minimo dettaglio per una mise en place impeccabile a Natale. Dalla tovaglia alle posate, dalle candele al centrotavola, tutto deve essere armonioso per accogliere le persone durante le feste.

La tavola di Natale di Westwing

Si può optare per una tradizionale tavola rossa o preferire delle nuove tinte come quelle proposte da Westwing che per il natale 2021 ha optato per colori come il bordeaux e il viola da abbinare all'oro. Di sicuro effetto sono i piatti e le posate dorate che daranno istantaneamente un tocco di magia natalizia alla tavola.