video suggerito

Quanti semi di Chia si possono mangiare al giorno e quali sono i benefici I semi di chia fanno parte della famiglia della Salvia hispanica, la stessa di menta e salvia. Ricchi di antiossidanti e di tante proprietà benefiche, questi semi riescono a svolgere un’azione antiossidante e antinfiammatoria che aiuta l’organismo. Ecco quanti semi di chia mangiare al giorno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Semi di chia

I semi di chia sono i semi della Salvia hispanica, una pianta erbacea originaria del Sudamerica, molto diffusa in Messico e Guatemala. Della stessa famiglia fanno parte la menta e la salvia, che, come i semi di chia sono ricchi di sostanze nutritive ottime per il nostro organismo come i sali, gli antiossidanti, le fibre e le vitamine, come la vitamina C, l'Omega-3 e il calcio. I semi di chia sono piccoli, circa 1 millimetro, e, tendenzialmente, sono marroni con delle venature grigie, nere o bianche. Tra i tanti benefici dei semi di chia c'è la presenza corposa di antiossidanti che consentono di contrastare l'invecchiamento cellulare e svolgono un'attività antinfiammatori. Ma quanti se ne possono mangiare al giorno? È consigliabile consumarli in una specifica quantità. Come possono essere consumati? I semi di chia sono un cosiddetto superfood, nutriente e adatto a ogni piatto.

Cosa sono i semi di chia

I semi di chia sono semi commestibili della Salvia Hispanica, una particolare pianta della famiglia delle Lamiaceae. Della stessa famiglia fanno parte salvia e menta. I semi di chia sono considerati un superfood, ossia uno di quei prodotti alimentari ricchi di sostanze nutritive. Inoltre, possono essere fantastici come condimento perfetto soprattutto per chi segue una dieta ipocalorica.

I benefici e le proprietà dei semi di chia

I semi di chia sono ricchi di proprietà benefiche per l'organismo. Essendo ricchi di antiossidanti, di vitamine, soprattutto C e B, di folati e di sali minerali sono un alimento che aiuta a contrastare l'invecchiamento cellulare. Inoltre, sono ricchi di sali minerali come il selenio e il manganese, e di acidi grassi come l'Omega 3, oltre ad avere una buona percentuale di fibre e proteine. Tutti questi nutrienti apportano un sacco di benefici al nostro corpo, tra questi una fondamentale azione infiammatoria, oltre a proteggere il nostro apparato cardiocircolatorio. I grassi essenziali contenuti in alte quantità nei semi di chia, in special modo gli Omega-3, svolgono un’importante azione protettiva sull’apparato cardiocircolatorio. Tra le altre proprietà benefiche dei semi di chia sottolineiamo: il rafforzamento del sistema cognitivo, un regolare funzionamento intestinale oltre ad assorbire moltissima acqua, favorendo la digestione.

Leggi anche Le proprietà benefiche dei semi di girasole: riducono la stanchezza e aiutano il sistema immunitario

Quanti se ne possono mangiare al giorno

Visto l'elevato apporto calorico, 490 calorie ogni 100 grammi, la quantità consigliata di semi di chia al giorno è di un cucchiaio, massimo due. Un cucchiaio corrisponde a circa 10 grammi, mentre due cucchiai a 20-25 grammi, quantità massima da assumere in una giornata.

Come utilizzarli: dieta e alimentazione

I semi di chia, come abbiamo detto, sono validi alleati per dieta e alimentazione. L'ideale è consumarli come aggiunta a tante ricette e piatti per renderli più gustosi. Tra questi alcune idee sono porridge, cereali a colazione, insalata, yogurt o una bella macedonia. Per coloro che stanno portando avanti una dieta ipocalorica, i semi di chia sono l'ingrediente da aggiungere per dare un equilibrio all'organismo: questi ultimi, infatti, consentono di velocizzare il metabolismo oltre a fornire un prolungato senso di sazietà.

Chi non deve mangiare i semi di chia

I semi di chi non hanno particolari controindicazioni. Tuttavia, per le persone che soffrono di ipotensioni, di pressione alta e diabete è consigliabile ridurre le quantità giornaliere.