video suggerito

Quali sono i “finti” cibi sani che non andrebbero acquistati al supermercato: i consigli dell’influencer Sapete che esistono dei cibi che, sebbene vengano “spacciati” per sani e light, in realtà sono al pari del junk food? Ecco quali sono quelli che non andrebbero acquistati al supermercato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sapete che esistono dei cibi che, sebbene vengano "spacciati" per sani e light, in realtà sono al pari del junk food? La verità è che si dovrebbe analizzare con attenzione la lista degli ingredienti prima di credere a pubblicità ingannevoli e a rivelarlo è anche un noto influencer britannico esperto di fitness. Si chiama Sunna van Kampen, noto su TikTok come @tonichealth, e sui social realizza regolarmente dei reel che spiegano cosa c'è davvero nei prodotti più richiesti nei supermercati: ecco quali sono, secondo lui, quelli che non andrebbero mai acquistati.

L'alternativa ai pancake proteici da supermercato

L'influencer britannico Sunna van Kampen ha un unico e importante obiettivo: smentire le pubblicità ingannevoli stampate sulle confezioni dei "finti" cibi sani e rivelare cosa c'è davvero al loro interno. Così facendo, spera che le persone diventino più consapevoli quando fanno acquisti al supermercato. Tra i prodotti che a suo avviso andrebbero evitati ci sono i pancake proteici venduti già pronti e confezionati: non sono così ricchi di proteine come promesso dagli slogan, anzi, sono così pieni di additivi da fare "concorrenza" al cibo spazzatura. L'alternativa sana a questi prodotti è una ricetta fatta in casa che, a dispetto di quanto si potrebbe pensare, è incredibilmente semplice.

Quali sono i cibi da banco più sani

Stessa cosa vale per tutti gli altri prodotti ad alto contenuto di proteine che si trovano negli scaffali dei supermercati: prima di acquistarli, sarebbe bene controllare sulle etichette quali sono davvero gli ingredienti che li compongono. Sunna, inoltre, ha anche esortato i followers a puntare sempre sui prodotti integrali, che si rivelano la soluzione ideale per consumare ogni tipo di alimento ma in versione sana. Certo, l'ideale sarebbe preparare anche questi in casa per una loro versione più healthy e pulita, ma quando non si ha abbastanza tempo e modo di farlo si possono acquistare anche al supermercato. In quanti seguiranno i suoi consigli nella quotidianità?

Leggi anche Perché gli adolescenti dovrebbero ridurre l’uso di integratori proteici