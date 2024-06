video suggerito

Quali sono i benefici del melone e qual è la quantità giusta da mangiarne al giorno Il melone, frutto tipicamente estivo molto consumato tra maggio e settembre, ha tante proprietà benefiche: povero di calorie, è ricco di zuccheri, vitamine e fibre che lo rendono ideale per chi vuole abbronzarsi. Può essere consumato tutti i giorni, tranne per le persone che soffrono di alcune patologie. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Il melone, noto anche come popone, è un frutto che appartiene al Cucurbitaceae. Molto diffuso nella stagione estiva, soprattutto tra maggio e agosto, il melone indica sia il frutto che la pianta. Oltre al frutto, però, alcune tipologie di questa pianta, escluse le più celebri come il melone giallo e quello bianco, fungono da ortaggi i meloni serpentini o tortarelli, utilizzati spesso in Sicilia e in altre regioni italiane dove vengono consumati crudi da soli o nelle insalate come una sorta di cetriolo. Ricco di nutrienti, il melone contiene tanta vitamina C, potassio e antiossidanti, che portano benefici a tutto l'organismo, soprattutto alla pelle.

Le proprietà nutritive del melone

Il melone è povero di calorie: 100 grammi di questo frutto corrispondono a 34 calorie. Povero di grassi e di colesterolo, il melone è ricco di sodio, potassio, calcio e magnesio. Come ogni tipologia di frutta, anche questa è ricca di carboidrati e zuccheri. Il melone contiene anche beta carotene che porta benefici sulla vista e sulla pelle, oltre ad avere un impatto positivo sulla crescita delle ossa.

I benefici del melone

Tutta la frutta, e più nel dettaglio il melone, contiene tantissime fibre che provocano un effetto di sazietà nell'organismo, regolando l'assorbimento di grassi e zuccheri. Altri benefici del melone sono: un generalmente miglioramento della pressione arteriosa e una riduzione dei rischi cardiovascolari. Come accennato, alcune sue proprietà impattano sulla pelle, migliorandone l'aspetto anche grazie all'idratazione che questo frutto aumenta. La presenza di vitamine C e D, invece, tutela la salute, aumenta le difese del sistema immunitario e aiuta nell'assorbimento del ferro. Inoltre, la presenza di vitamina A impatta sull'abbronzatura visto che provoca un aumento delle produzione di melanina e proteggendo la pelle dai raggi UV. Inoltre, il melo0ne ha un effetto depurativo e diuretico molto importante d'estate.

Quanto se ne può mangiare al giorno e quando

Il melone, come tutta la frutta, può essere consumato tutti i giorni: la porzione ideale è di 150 grammi al giorno, che corrisponde a un piccolo frutto, come pesca o mela. L'ideale è accompagnare il melone a proteine o carboidrati integrali perché anche questi ricchi di fibre. Il consiglio è di mangiare il melone a metà mattina o a metà pomeriggio, poiché a fine pasto provoca spesso gonfiore addominale.

Quando è meglio non consumarlo: le controindicazioni

Il melone, come tutta la frutta, non ha particolari controindicazioni. Tuttavia, per le persone con glicemia alta è meglio evitare di consumarlo dopo i pasti. Inoltre, essendo un frutto poco digeribile è consigliabile non esagerare, anche per il senso di sazietà che provoca. È sconsigliato il consumo del melone per le persone che soffrono di diabete o di dolori gastrointestinali per via del suo effetto lassativo e diuretico.