La dieta per Sanremo 2024: cosa mangiano i cantanti prima di salire sul palco Per Orietta Berti è il peperoncino, per Rose Villain i beveroni di broccoli, per i Santi Francesi i carboidrati. Ogni cantante ha il proprio segreto per preservare le corde vocali. Qual è la corretta alimentazione per il benessere delle corde vocali? Lo abbiamo chiesto a Ilenia Grieco, biologa nutrizionista e consulente per diversi cantanti e speaker radiofonici.

Intervista a Dott.ssa Ilenia Grieco Biologa nutrizionista, consulente per diversi cantanti e speaker radiofonici

Nel film Bravissimo del 1955 Alberto Sordi, nei panni del maestro di musica Ubaldo Impallato, scopre un bambino prodigio con una meravigliosa voce da baritono. Ubaldo costringe il piccolo a consumare una dose consistente di acciughe salate, giudicate dal maestro un toccasana per le corde vocali. Ora, con Sanremo alle porte, viene da chiedersi se qualcuno tra i cantanti in gara segua i consigli del maestro Impallato. Nel dubbio, abbiamo chiesto a Ilenia Grieco, nutrizionista, consulente per diversi cantanti e speaker radiofonici, qual è la corretta alimentazione per chi lavora con la propria voce.

L'alimentazione influisce sul benessere delle corde vocali?

Il detto popolare lo dice chiaramente: parla come mangi. Ma se l'obiettivo della massima è mettere in guardia chi utilizza a sproposito vocaboli eccessivamente forbiti, resta valido il consiglio di mangiare in modo semplice, sopratutto se bisogna utilizzare la propria voce per lavoro. Quali sono, dunque, i capisaldi di un'alimentazione che preservi le corde vocali? "Sicuramente ci sono da prediligere i legumi e la verdura. Andrebbe evitata la frutta che produce muco, in particolare gli agrumi come arance o mandarini sono fortemente sconsigliati – spiega la dott.ssa Grieco – Sarebbe utile programmare la propria giornata alimentare in vista di una performance, consumando pasti altamente digeribili per uno svuotamento gastrico rapido. Noi nutrizionisti di solito consigliamo la pasta lunga che è a lento assorbimento. Nel caso di cantanti o speaker radiofonici, invece, è meglio la pasta corta, condita con verdure e due cucchiaini di olio o parmigiano, che si digerisce prima".

Quali sono i cibi consigliati ai cantanti prima di un concerto

Cosa andrebbe mangiato la sera prima di un concerto o di una trasmissione radiofonica? "Non è un unico pasto a compromettere la voce o a rallentare la digestione, ciò che è importante è organizzare gli alimenti da consumare nella settimana della performance. Volendo fare riferimento a una singola cena a ridosso di un'esibizione, io consiglio sempre del pesce con verdure, in abbinamento a patate o pane. È importante ridurre il consumo di carne rossa e limitare l'alcol. I cibi sconsigliati sono quelli che seccano la gola, che producono muco e che causano reflusso gastrico" chiarisce la nutrizionista.

Cosa mangiano i Santi Francesi e Rose Villan prima di esibirsi

Banco, in questo caso "banchetto", di prova per molti cantanti italiani è il festival di Sanremo, occasione in cui la voce va preservata ad ogni costo. Rose Villain ha raccontato a Fanpage.it "Ogni mattina, oltre alle mie vitamine, preparo un beverone a base di broccoli. Sul palco mi esibisco sempre a stomaco vuoto", I Santi Francesi, invece, hanno confessato: "Non digiuniamo altrimenti non avremmo energia per cantare, mangiamo carboidrati un'oretta e mezzo prima delle esibizioni". C'è un consiglio legato alla nutrizione valido per tutti i cantanti in gara? "Non c'è un'indicazione unica. Per educare la voce c'è bisogno di un'alimentazione ad hoc, per questo è bene rivolgersi a un nutrizionista specializzato in questo ambito – spiega la dott.ssa Grieco – In generale l'idratazione è fondamentale ma attenzione all'acqua fredda che anestetizza le corde vocali o a quella frizzante che contiene anidride carbonica e potrebbe irritare le corde vocali creando reflusso gastroesofaeo e provocando raucedine a causa degli acidi che risalgono dallo stomaco alla gola".

Gli errori da evitare per non compromettere la voce

Quali sono gli errori più comuni che commettono cantanti o speaker radiofonici? "Molti dei miei pazienti abusano di caffeina che ha un'azione disidratante sulle corde vocali e sulla muscosa. Se penso a Sanremo, invece, immagino la pressione, tra interviste e prove, a cui sono sottoposti i concorrenti e c'è chi cerca di stemperarla con un bicchiere di vino. Attenzione, però, l'alcol può infatti andare ad amplificare problemi di digestione e di reflusso, ha un elevato effetto disidratante e prima delle performances andrebbe limitato drasticamente" avverte la nutrizionista.

Il segreto della voce di Orietta Berti? Il peperoncino

Orietta Betti in un'intervista ha svelato che il segreto per la sua voce è il peperoncino. Quest'alimento ha davvero un effetto così benefico? "All'interno del peperoncino è presente la capsaicina, un composto chimico che funziona come un potente anestetico. Su Orietta Berti ha un potere rilassante sulle corde vocali ma c'è da dire che lei ha una capacità di tolleranza molto alta. Su altre persone è controproducente, generando muco e un mal di stomaco molto forte" chiarisce la dott.ssa Grieco. E invece l‘acciuga salata di Alberto Sordi? Che ne pensa? "Da un punto di vista dell'alimentazione non ha un effetto benefico, il sale disidrata le corde vocali e può generare problematiche a livello gastrointestinale" conclude la nutrizionista. Per il Festival di Sanremo, quindi, meglio non affidarsi al maestro Ubaldo Impallato ma all'unico e solo Beppe Vessicchio.

