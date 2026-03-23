Guardare il crepuscolo è il rituale olandese che aiuta le persone a rallentare

Avete mai sentito parlare del Dusking? Si tratta di un antico rituale olandese che consiste nel rimanere a osservare il tramonto per rallentare i normali e frenetici ritmi quotidiani.

Viviamo in un'epoca che ci costringe a essere frenetici e dinamici in tutto ciò che facciamo, a destreggiarci di corsa tra i mille impegni quotidiani, da quelli lavorativi a quelli familiari. Spesso, però, questa smania ci fa "perdere la bussola", aumentando in modo considerevole i livelli di stress. Per provare a rallentare, però, non serve annullare tutti gli eventi in agenda, esiste un rituale semplice e infallibile ideato dalle popolazioni olandesi: si chiama "Dusking", ovvero "Crepuscolo", ed è l'ideale per riconnettersi con il mondo naturale in pochi minuti.

Cos'è il rituale olandese del Dusking

Si chiama "Dusking", letteralmente significa "Crepuscolo", ed è un rituale olandese che stimola il benessere. Nato nell'antichità per combattere lo stress con semplicità, oggi viene considerato il metodo ideale per contrastare la cultura della frenesia moderna. In cosa consiste? Nel fermarsi qualche minuto a osservare il tramonto, ovvero il momento della giornata in cui si passa dal giorno alla notte. Per farlo non è necessario trovarsi in un luogo panoramico e godersi lo spettacolo del sole che cala, basta semplicemente lasciare spente le luci in casa e godersi attivamente il momento. Focalizzandosi sulla contemplazione, arrivano delle benefiche sensazioni di relax e di connessione con la natura, due cose essenziali per rallentare i ritmi frenetici della normale quotidianità da cui spesso ci sentiamo travolti.

Come praticare il Dusking nel modo giusto

Originariamente il Dusking nacque come rituale praticato dalle famiglie di agricoltori, che segnavano la fine della giornata lavorativa riunendosi in cucina a osservare il passaggio dal giorno alla notte. Tra gli anni '60 e '70, però, questa usanza scomparve a causa dell'accelerazione dei ritmi della vita moderna. Oggi si sente il desiderio di tornare in contatto con la natura nel modo più semplice possibile. Per praticare il Dusking nel modo giusto è necessario concentrare la propria attenzione solo ed esclusivamente sul crepuscolo: così come il tramonto, anche lo stress riesce lentamente ad andarsene, basta concedersi un piccolo momento di reale pausa e quiete. La tradizione olandese non è l'unica che celebra il crepuscolo, lo si fa anche in Giappone, in Svezia e in Indonesia, dove il calar della sera viene associato al concetto di tranquillità. In quanti proveranno a farlo al termine dello loro giornate?