Fare sport aiuta a combattere la depressione, i benefici dell'attività sportiva sulla salute mentale I benefici dello sport sul benessere mentale sono risaputi, ma secondo un recente studio sarebbe addirittura più efficace dei farmaci in alcune situazioni.

A cura di Annachiara Gaggino

Lo sport è molto utile per il benessere non solo fisico ma anche mentale, il rilascio di endorfine infatti produce un effetto benefico sul corpo e nel cervello. Secondo un recente studio, l'attività fisica è due volte più efficace dei farmaci per curare la depressione. A un campione di 14mila persone con disturbo depressivo proveniente da 218 studi diversi è stato consigliato di praticare sport ed è stato rilevato che camminare, fare jogging o allenarsi almeno due o tre volte alla settimana è il miglior modo per alleviare i sintomi della depressione con un miglioramento del 63% contro il 26% dei farmaci.

Quali sono gli effetti dello sport sulla mente

Cosa succede all'interno nel corpo quando si pratica sport regolarmente? Il corpo rilascia endorfine, neurotrasmettitori che sono definiti anche "ormoni della felicità" e che portano a una sensazione di benessere e riduzione dello stress. Ma l'attività fisica produce anche altre sostanze chimiche celebrali, come la serotonina e la dopamina, fondamentale per regolare l'umore. Aumentando i livelli di queste sostanze chimiche nel cervello, praticare esercizio contribuisce al miglioramento dell'umore e quindi a ridurre tristezza e depressione. Rimanere attivi è anche un'ottima fonte di distrazione, allontana da preoccupazioni e pensieri negativi, oltre che favorire l'interazione sociale, fondamentale per il benessere emotivo.