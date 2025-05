Come rieducare se stessi ed essere più felici

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Ognuno di noi ha dei traumi irrisolti che spesso, nonostante il passare del tempo, non vengono superati. A meno che non si cominci un percorso di terapia, ci si ritrova a ricadere sempre negli stessi schemi mentali in modo incosciente e la cosa porta a ripetere i soliti errori, soprattutto quando si parla di relazioni. Il dolore provato durante l’infanzia, in particolare, ha molta incidenza sul comportamento degli adulti ed è proprio per questo che ognuno di noi andrebbe rieducato: ecco come farlo e ritrovare la serenità.

Cos'è il reparenting

Si chiama reparenting ed è la tecnica terapeutica che insegna a rieducarsi, analizzando i comportamenti di quando si era bambini. Le persone, infatti, tendono a trattare se stesse e le proprie emozioni nello stesso modo dei loro genitori, ma il più delle volte si tratta di comportamenti “tramandati” inadeguati che hanno inconsciamente avuto un forte impatto sulle proprie difficoltà emotivo-psicologiche. Guarire questi traumi infantili significa rispondere al proprio bambino interiore, agendo come un genitore amorevole e sano. "Molti di noi si vergognano o si odiano, poi quella vergogna e quell'odio ci fanno venire voglia di anestetizzarci, dunque ci auto-sabotiamo e ci dedichiamo a qualcosa che forse è in qualche modo un vizio", ha spiegato Johnson, autore di un famoso libro sul tema.

Come essere dei genitori migliori

L’obiettivo finale del reparenting è imparare a gestire e rieducare le generazioni future, affrontando la genitorialità in modo sano, così da non creare traumi nel propri figli. Un genitore poco disponibile emotivamente, disorganizzato, caotico o stressato potrebbe lasciare una ferita nel bambino interiore all’inizio della sua crescita, dunque è fondamentale imparare a essere delle mamme e dei papà consapevoli. Si tratta di un lavoro difficile ma anche profondamente emozionante e travolgente: se ci si impegna, si può arrivare non solo alla guarigione del trauma ma anche ad avere più fiducia e sicurezza in se stessi e migliori relazioni nel futuro.