Come riconoscere il miele salutare al supermercato ed evitare prodotti contraffatti Il miele è uno dei prodotti più acquistati nei supermercati in Italia. Tra i tanti prodotti presenti sugli scaffali, però, è importante scegliere quelli più salutari: ecco quali sono le tipologie meno zuccherate e alcuni consigli per acquistare miele controllato.

A cura di Arianna Colzi

Il momento della scelta dei prodotti al supermercato è sempre più complesso con la varietà dei prodotti che aumenta. Il miele, uno dei prodotti italiani più amati e acquistati, è uno degli alimenti ritenuti più sani: ma quale tipologia è davvero salutare? Mentre scegliamo tra gli scaffali, ecco alcuni accorgimenti da prendere per acquistare il miele più salutare, senza troppi zuccheri aggiunti.

Come scegliere il miele più salutare: i consigli

Per scegliere il miele migliore, che sia salutare e fatto con ingredienti genuini, è importante prestare attenzioni ad alcune caratteristiche. Per esempio la cristallizzazione, ovvero quando il miele diventa più consistente, è un ottimo indizio per riconoscere un miele di qualità. Questo non riguarda il miele d'acacia, di castagno o millefiori perché queste tipologie rimangono naturalmente liquidi. La cristallizzazione è sinonimo di qualità per due motivazioni: è un indicatore del fatto che il prodotto dentro la confezione sia effettivamente miele (e non sciroppo di zucchero) e che non sia stato pastorizzato, processo termico che di fatto priva il miele di molti suoi componenti nutritivi, al solo scopo di renderlo liquido.

Per fare un acquisto giusto in termini di qualità degli ingredienti è anche importante conoscere le tipologie il miele e sapere quali sono i prodotti più facili da gustare e quelli, invece, più impegnativi. Per le persone meno abituate a gustare il miele, sono più adatte tipologie come quello girasole, acacia e i mieli agrumati. Più impegnativi invece quelli amari come il castagno, il trifoglio o quelli di cardo o eucalipto. Ultimo consiglio per scongiurare l'acquisto di un miele scadente è controllare il prezzo. Se si tratta di un miele artigianale e anche biologico il prezzo dovrebbe aggirarsi intorno ai 20-30 euro al chilogrammo: per questa tipologia di miele, 8-10 per un barattolo di miele di un kg sono troppo pochi perché a malapena coprono i costi del produttore.

Attenzione al miele contraffatto

Negli ultimi anni la produzione di miele è cresciuta facendo comparire sul mercato nuovi Paesi leader nella produzione come Cina e Stati Uniti. Dai Paesi asiatici, spesso, provengono molti mieli che non possono essere definiti tali visto che di fatto solo perlopiù sciroppi di zucchero a cui si aggiunge il polline. La composizione è la stessa del miele, motivo per cui spesso sugli scaffali veniamo ingannati: oltre al prezzo, possiamo controllare l'etichetta per individuarne la provenienza.

Qual è il miele più salutare

Ma quale tipologia di miele è più salutare? Sicuramente il miele di melata, non facilissimo da reperire sul mercato, è uno dei più salutari: non viene prodotto con il nettare dei fiori ma ricavato da una sostanza gelatinosa, la melata, che si trova su foglie e cortecce degli alberi. Rispetto a quello di acacia o altri mieli più tradizionali, il miele di melata è meno dolce perché contiene meno zuccheri: un miele ideale per chi segue anche una dieta ipocalorica.