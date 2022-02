Come cambierà il modo di fare sport dopo il Covid: tra palestra e lezioni di fitness in streaming La maggior parte degli italiani ha ripreso a frequentare abitualmente le palestre, ma quasi uno su due vorrebbe un abbonamento ibrido, per poter seguire lezioni dal vivo e online. Come cambierà il modo di fare sport nel 2022?

Che il nostro modo di fare sport sia cambiato durante il Covid è sotto gli occhi di tutti, anche dei più pigri, abbiamo scaricato app, ci siamo iscritti a piattaforme, abbiamo comprato attrezzi per fare sport in casa, dalle cyclette ai tapis roulant passando per i tappetini e i pesi. Ma ora che molte persone hanno ricominciato a frequentare con una certa tranquillità palestre, piscine e studi di pilates, come si prospetta il fitness nel 2022? Secondo la ricerca della piattaforma Sportclubby, a oggi il 62% degli intervistati ha ripreso a frequentare il proprio centro di riferimento, ma ben il 45% degli italiani desidererebbe optare per un abbonamento ibrido, che dia cioè la possibilità di combinare lezioni in presenza e corsi in live streaming oppure on demand. "Il Covid ci ha fatto conoscere il fitness casalingo, ma non si tratta certo di una novità – ha commentato a Fanpage.it Gian Mario Migliaccio, dottore di ricerca in scienze dello sport e divulgatore scientifico – Pensiamo ai vhs con i workout di Jane Fonda. Oggi esistono piattaforme di vari tipi per poter fare sport dal salotto della propria casa, alcune on demand, altre invece che trasmettono le lezioni in streaming. E non stupisce che quasi la metà delle persone desideri un abbonamento ibrido, con la possibilità di svolgere parte degli allenamenti online".

Certo allenarsi in streaming ci priva della socialità della palestra, di staccare la spina dall'ambiente domestico, ma ha sicuramente dei vantaggi rispetto ai corsi on demand. "Rispetto a un allenamento on demand, seguire un corso online con un personal trainer è sicuramente più stimolante. Bisogna sempre ricordare che per iniziare un'attività sportiva è necessario avere una forte motivazione, che soprattutto all'inizio potrebbe scarseggiare. Fare lezione con un allenatore o un personal trainer in modalità sincrona, serve proprio a garantire questo aspetto. L'istruttore ci parla, ci coinvolge e soprattutto ci motiva". E anche per questo molte persone che hanno apprezzato la modalità online durante la pandemia, vogliono continuare con questa modalità ibrida. "Molte palestre si sono attrezzate creando dei veri e propri set: la lezione si fa dal vivo e viene trasmessa anche online".

Un altro dato interessante che arriva dallo studio di Sportclubby, riguarda il benessere fisico e mentale: ben il 46% degli intervistati è alla ricerca infatti di un'offerta che combini fitness e benessere psicologico. "Sappiamo che la salute mentale è stata fortemente compromessa dalla pandemia, per questo oggi si cerca di fare più attenzione al benessere psicofisico. Fare sport è già di per sé un ottimo modo per salvaguardare la propria salute psicologica: l'attività fisica genera adrenalina e endorfine, l'ormone del benessere". Oggi c'è una maggiore consapevolezza riguardo tutti i benefici di praticare un'attività fisica costante. "Insieme alla nutrizione, praticare sport è l'unico modo per preservare la salute e per garantirci un buon sistema immunitario".