Cara Delevingne a lezione di masturbazione: un orgasmo contro i tabù in nome della scienza Nella docuserie Planet Sex vedremo Cara Delevingne in un seminario “pratico” di masturbazione, con lubrificante al posto del taccuino per gli appunti.

A cura di Giusy Dente

Cara Delevingne

La sessualità è uno sconfinato universo tutto da esplorare e Cara Delevingne ha deciso di addentrarsi in questo modo per conoscerne più sfaccettature possibili. La modella ha molte passioni che vanno al di là delle passerelle e difatti in questi anni ha sperimentato molto altro. Oltre a sfilare per le più prestigiose Maison e a fare da testimonial per importanti campagne pubblicitarie, si è cimentata come attrice (in film come Suicide Squad e Only Murders in the Building) e come musicista: il prossimo progetto riguarda invece una docuserie.

Cara Delevingne vuole sapere tutto sulla sessualità

"Esco con gli uomini, ma amo le donne e tutti gli altri. C'è così tanto da sapere sul mondo del sesso e io voglio delle risposte": con questa premessa di apre il trailer di Planet Sex, la docuserie firmata BBC dedicata al tema della sessualità. Cara Delevingne è stata coinvolta nel progetto in quanto icona LGBTQ+: ha ricevuto tre nomination consecutive ai British LGBT+ Awards, dal 2016 al 2018. La modella si è spesso aperta raccontando le proprie esperienze circa orientamento sessuale e identità di genere.

Cara Delevingne

Ha fatto coming out dichiarandosi pansessuale: non vuole aderire a etichette e convenzioni sociali, ma preferisce amare le persone a prescindere dal loro genere. Ci ha messo del tempo per accettarlo, ha sofferto e ha lottato contro se stessa, ha affrontato un periodo di depressione ma ha poi imparato a convivere più serenamente con la sua fluidità. Dopo la relazione con la cantante statunitense St. Vincent si è legata all'attrice statunitense Ashley Benson; questa estate è invece stata paparazzata con la cantante Minke, nome d'arte di Leah Mason.

Cara Delevingne

In Planet Sex la vedremo viaggiare in lungo e in largo tra diverse città del mondo: da Londra a Tokyo, da Berlino a Los Angeles, per cercare risposte sul tema del sesso, ma soprattutto per fare tante domande. Per lei è importante parlare di sessualità e di orgasmo femminile, argomenti per troppo tempo ritenuti scomodi e per questo ancora circondati da troppi tabù, che inibiscono le donne nel vivere serenamente questa parte della loro vita.

Cara Delevingne

La vedremo alle prese con personaggi dal background diverso e la vedremo cimentarsi in diverse esperienze, dalla visita a un set porno a quella in un sex club per donne. Ma forse l’esperienza più potente con cui vedremo alle prese la 30enne è la masterclass di masturbazione. Ha raccontato in cosa consiste nel corso di un intervento al MIPCOM di Cannes, lo scorso ottobre: "Sono andata pensando che sarebbe stata un'aula e che avrei avuto un blocco per gli appunti, e invece era un tappetino da ginnastica in pelle rosa sul pavimento, con sei persone che dicevano: Bene, togliti le mutande, ecco il lubrificante. Ho fatto tutto quello che mi sentivo a mio agio a fare".