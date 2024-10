video suggerito

Bed Rotting, passare le giornate a poltrire a letto è il nuovo trend di coppia: quali sono i rischi Avete sentito parlare del Bed Rotting? È il nuovo trend di coppia che sta spopolando sui social e consiste nel trascorrere intere giornate a poltrire a letto col partner: ecco quali sono i rischi per la relazione.

A cura di Valeria Paglionico

Sui social nascono ogni giorno nuove manie, tanto che è diventato quasi impossibile seguirle tutte per rimanere sempre sul pezzo. L'ultima arrivata non riguarda la moda o il settore beauty ma la vita di coppia e sembra essere destinata a spopolare a lungo. Si chiama "Bed Rotting" e consiste nel trascorrere intere giornate a poltrire a letto con il partner al termine di settimane lavorative particolarmente stressanti. L'unico piccolo "inconveniente"? La cosa potrebbe avere delle conseguenze negative sulla relazione: ecco tutto ciò che c'è da sapere su questo nuovo trend di coppia.

Cos'è il Bed Rotting

Cos'è il "Bed Rotting"? Il trend popolarissimo su TikTok che spinge le coppie a sostituire i classici appuntamenti fatti di aperitivi e cene fuori con giornate trascorse insieme sotto il piumone a poltrire. Che si voglia guardare la tv, fare scrolling sui social o semplicemente dormire, non importa, a quanto pare basta semplicemente non uscire dalla camera da letto per essere "sul pezzo" in fatto di tendenze di coppia. Lalitaa Suglani, psicologa clinica di Birmingham intervistata dal DailyMail, ha spiegato che questa moda non è altro che una reazione al bornout provocato dall'iper-attività e dalla pressione a cui ci sottopone la società contemporanea.

Quali sono i rischi del nuovo trend di coppia

"Le persone si sentono sopraffatte dalle pressioni e dal ritmo veloce della vita moderna. Viviamo in una società che glorifica la produttività, lasciando le persone esauste. Il Bed Rotting riflette un crescente bisogno di evasione e riposo in un mondo sovrastimolato, il letto il luogo in cui le persone cercano rifugio", ha spiegato la psicologa. Stando alla sua analisi, però, sebbene questa mania rappresenti il trionfo del relax, potrebbe avere degli effetti negativi sulla relazione. Non fare esperienze insieme favorirebbe la noia e i blocchi relazionali e, come se non bastasse, darsi al sesso in condizioni simili rischierebbe di ridurre l'eccitazione e l'intimità. L'ideale è non far diventare il Bed Rotting un'abitudine: i rapporti sentimentali prosperano nella varietà, nelle novità e nella crescita.

