Tutti pazzi per le acconciature anni 80: le star riscoprono i capelli cotonati e spettinati Da Miley Cyrus a Blake Lively in questo inizio di 2024 sono tante le star che amano capelli cotonati anni Ottanta.

A cura di Arianna Colzi

Miley Cyrus

L‘estetica anni '80 è tornata. Almeno per quanto riguarda le tendenze hairstyling di questo inizio di 2024. I capelli vaporosi di Miley Cyrus ai Grammy Awards dello scorso gennaio ci hanno riguardato Madonna e le sue acconciature voluminose. Che ci piaccia o meno, le celebrities internazionali stanno riportando sui red carpet i capelli anni Ottanta.

I capelli cotonati di Miley Cyrus

I capelli anni '80 sono tornati di moda

Ma cosa si intende per acconciature anni Ottanta? Vaporosi, cotonati, spazzolati e dalle forme mai viste, gli anni 80 sono ancora ricordati per gli hairstyle eccentrici e inconfondibili. La permanente era uno degli hair look più diffusi, diventato simbolo di un intero decennio: poi con l'inizio degli anni Novanta sono arrivati i mullet, emblema anche di una certa cultura musicale che farà da padrona in quei dieci anni. Proprio ai Grammy Awards, Miley Cyrus ha sfoggiato una serie di abiti vintage, da Bobbie Mackie a Maison Margiela, impreziositi dall'acconciatura sensuale e audace ispirata alla sua madrina Dolly Parton, regina del country anni Ottanta.

Dolly Parton anni Ottanta

Un'altra acconciatura anni Ottanta che non è passata inosservata si è vista su uno dei red carpet più attesi di questo 2024: la première di Dune:Part Two. Florence Pugh, una delle attrici protagonisti, che ha sfoggiato un mullet scalato super edgy che ricorda moltissimo quelli delle star anni Ottanta.

Florence Pugh

Altra acconciatura retrò è stata quella di Blake Lively al Super Bowl: l'attrice ha preso parte all'evento insieme all'amica Taylor Swift mostrando una cascata di capelli ricci spettinati e voluminosi che ricordavano quelli di una giovane Sarah Jessica Parker. Dopo che gli anni Ottanta sono tornati a dominare le passerelle, adesso prepariamoci a vederli tornare anche tra le tendenze hairstyle 2024.

Blake Lively con i ricci voluminosi al Super Bowl