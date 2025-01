video suggerito

Nelly Furtado e la body positivity: “Ho le vene varicose come mia madre e le mie zie” Nelly Furtado celebra il suo corpo in una dichiarazione di amore e consapevolezza pubblicata su Instagram: “Quest’anno ho preso coscienza della pressione estetica del mio lavoro”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Nelly Furtado, 46 anni, ha cominciato il 2025 con un inno al body neutral. Non si tratta di un semplice messaggio di positività ma di un inno ad accettare i corpi in modo neutrale, per quello che sono. "Che possiate amare ogni centimetro del vostro cuore", scrive la cantante nella didascalia del suo post Instagram. Nel post Furtado si è immortalata in bikini mettendo in risalto il suo corpo che lei dichiara non abbia mai sottoposto a interventi chirurgici, così come il suo volto. Nel post sui social, poi, la cantante ammette di aver sofferto per la pressione esercitata dallo starsystem riguardo al suo corpo e alla sua immagine.

"Ho sperimentato l'amore e la fiducia in me stessa"

Nel post pubblicato su Instagram, Nelly Furtado rivela: "Quest'anno ho preso coscienza della pressione estetica del mio lavoro in un modo del tutto nuovo e contemporaneamente ho sperimentato nuovi livelli di amore per me stessa e di autentica fiducia in me stessa. Ho intrapreso un'azione legale contro alcuni ciarlatani online che vendevano servizi basati sulla vendita di prodotti di bellezza che avevano a che fare con falsi standard di bellezza che mi riguardavano".

Nelly Furtado ha dichiarato di non aver fatto interventi chirurgici e rivendica con orgoglio il suo corpo, vene varicosa comprese: "Per chi fosse interessato, non ho mai subito interventi chirurgici al viso o sul corpo, a parte le faccette dentali, abbastanza recentemente. Finora non mi sono sottoposta a iniezioni sul viso o sulle labbra o a filler di alcun tipo. Il giorno prima dei servizi fotografici e dei tappeti rossi, bevo molta acqua e dormo sulla schiena", ha rivelato la cantante come segreto di bellezza. Come tutte le star anche Furtado ha rivelato di utilizzare piccolo trucchetti per apparire al meglio sul red carpet: "A volte, sul red carpet o durante i servizi fotografici, il mio truccatore usa il face tape per il viso per dare più luce agli occhi, alla pelle e al trucco. Il trucco può fare cose magiche! Così come delle ottime sopracciglia! Così come un grande parrucchiere! Così come un bel completo intimo!".

Il selfie al naturale di Nelly Furtado

Nelle foto pubblicate su Instagram rivela di aver scattato il selfie senza editing o filtri, sfoggiando invece solo un'ottima abbronzatura. "Ho le vene varicose che mi ricordano mia madre, le mie zie e la mia vita, quindi penso che sia per questo che non me ne sono separata finora", ha scritto Furtado. Un messaggio di libertà e di amore verso le nostre imperfezioni, anche quelle che ci legano alla nostra famiglia.