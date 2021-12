Natale 2021: le idee regalo dedicate alla bellezza dell’uomo, dalla skincare alla cura della barba Per il Natale 2021 scegli i regali beauty anche per l’uomo: dai profumi ai set per la rasatura, fino ai kit per la skincare. Ecco le idee dedicate alla bellezza maschile da mettere sotto l’albero.

A cura di Federica Ambrogio

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Natale 2021 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Non sai cosa regalare al tuo uomo per Natale 2021? Punta sui regali dedicati alla bellezza: quest'anno avrai l'imbarazzo della scelta tra set dedicati alla cura della barba e accessori per la rasatura, fino a kit per la cura della pelle e profumi. Scopri nella gallery tutte le idee beauty per l'uomo da mettere sotto l'albero.

I regali di Natale per la cura della barba

All'uomo che ama prendersi cura della barba in autonomia potrai regalare i bellissimi set grooming: King C Gilette propone il Kit Essentials, una raffinata e pratica pochette contenente i must have per chi ama un look ben curato ma senza rinunciare alla praticità. Al suo interno contiene un detergente barba e viso, un balsamo barba e un pettine da viaggio per la barba. Se vuoi invece puntare sugli accessori puoi indirizzarti sul Set Regalo per la Rasatura di Bambaw che comprende un rasoio di sicurezza nero, pennello da barba vegan e 5 lamette da barba. Proraso propone invece Classic Shaving Duo Refreshing, un kit che rende la routine della rasatura e la cura successiva un’esperienza piacevole: il kit è composto da una Refreshing crema da barba e da una Refreshing lozione after-shave.

Set skincare uomo da regalare a Natale

Anche l'uomo si prende cura della propria pelle: per Natale metti sotto l'albero i kit per la skincare! AESOP ha pensato all'uomo che viaggia spesso con il Departure Travel Kit, un perfetto kit da viaggio con i prodotti essenziali per la cura di viso e corpo. Per la sua beauty routine quotidiana puoi invece indirizzarti sul Cofanetto Exclusivement Lui di Nuxe, il kit che contiene tutti i prodotti essenziali multi-funzione di cui ha bisogno per prendersi cura della sua pelle ogni giorno. Il cofanetto è composto dal Gel multi-funzione idratante, il Gel doccia multiuso e il Deodorante protezione 24h. Kiehl's propone invece il set Routine Viso Uomo, con tre prodotti essenziali per la skincare quotidiana: contiene il detergente viso Facial Fuel Energizing Face Wash, la crema idratante Facial Fuel Energizing Moisture Treatment e il contorno occhi Eye Fuel.

Leggi anche Programmi tv a Natale e Capodanno 2021/2022: cosa guardare su Rai e Mediaset

Jo Malone

I profumi da mettere sotto l'albero di Natale

Per l'uomo appassionato di fragranze il regalo perfetto sarà il set profumo e crema corpo Myrrh & Tonka Duo di Jo Malone: un profumo sensuale che unisce la ricca linfa dell'albero di mirra della Namibia con sussurri di mandorla calda e vaniglia lussureggiante. Ideale da regalare anche il For Him Blue Noir Xmas Set di Narciso Rodriguez, caratterizzata dalle note irresistibili di legno e ambra si incontrano attorno a un cuore di muschio misterioso. Il profumo è accompagnato da una crema corpo con la stessa profumazione.