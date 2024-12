video suggerito

Mascara glitterato per ciglia come diamanti: il tocco di magia per il make-up di Natale e Capodanno A Natale e Capodanno i glitter diventano i migliori alleati del make-up delle feste: il must have del momento è il mascara glitterato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Instagram @nisi.fink

Il make-up di Natale e Capodanno ha un solo grande alleato: L'imperativo di ogni occasione, che si tratti di una cena tra amici o un pranzo in famiglia, un party aziendale o una serata in discoteca, è brillare. Ecco dunque che i glitter diventano i must have di tutti i beauty look delle feste, immancabili per non passare inosservati ed esprimere subito allegria.

Focus occhi col mascara glitterato

Quando si pensa al make-up delle festività natalizie si pensa subito al rossetto rosso, che in effetti è un intramontabile must have che non passa mai di moda. Non tutti, però, ne sono fan: è certamente un colore impegnativo e soprattutto chi è poco pratico, sa benissimo quanto sia difficile applicarlo senza errori. Chi predilige qualcosa di più trendy, ma glamour al tempo stesso, può puntare sul focus occhi e in questo caso, si può davvero giocare molto.

Rabanne Makeup

Per lasciare tutti di stucco al primo sguardo, il prodotto da acquistare è il mascara glitterato. Di solito si pensa a ombretti shine, ombretti dall'effetto metallico, eyeliner con brillantini: invece quest'anno il tocco magico è rendere le ciglia preziose come diamanti. L'effetto wow è assicurato, ma si deve essere davvero disposti a osare: questo è il make-up perfetto per non passare inosservati.

Glitter mascara Focallure

Mascara glitterato per brillare a Natale e Capodanno

Il make-up occhi delle feste col mascara glitterato è perfetto per essere trendy e glamour, per stupire con qualcosa di inaspettato. I prodotti in commercio sono sia mascara che top coat: i primi è meglio usarli dopo aver bene incurvato le ciglia, i secondi si applicano al di sopra del mascara abituale, che dunque già contribuisce all'effetto volumizzante e incorvante. Servono a rendere lo sguardo accattivante e magico: quando la luce colpisce le ciglia le fa risplendere all'istante.

È il prodotto del momento, virale anche sui social e perfetto abbinato a una riga di eyeliner per rendere l'occhio ancora più felino e dare un effetto davvero drammatico. Per chi vuole esagerare, può aggiungere un ombretto glitterato soltanto nella parte interna dell'occhio oppure uno strass all'esterno, verso la coda del sopracciglio ben delineato. E poi via libera a labbra nude o rosso fuoco, per le vere dive che vogliono essere incoronate regine assolute delle feste.