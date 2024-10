video suggerito

La frangia giapponese è il must dell'autunno 2024: a chi sta bene e come replicarla Siete alla ricerca di un'acconciatura super trendy per l'autunno 2024? Fareste bene a puntare tutto su una frangia giapponese: ecco le sue caratteristiche.

A cura di Valeria Paglionico

L'autunno 2024 sta entrando nel vivo e, complici le giornate sempre più grigie e piovose, sono moltissimi coloro che hanno già fatto il tanto temuto cambio di stagione, rispolverando trench, maglioncini e galosce. Al di là degli abiti anti-freddo, per essere super trendy in questa parte dell'anno sarebbe bene aggiungere anche qualche piccola novità al proprio beauty look. Si può cominciare dai capelli, magari "dandoci un taglio" e seguendo il trend della frangia giapponese: ecco cos'è, a chi sta bene e i consigli per farla apparire sempre perfetta anche quando le giornate sono umide.

Le caratteristiche della frangia giapponese

Qual è la tendenza che dominerà l'autunno 2024? Quella della moda giapponese, le cui ricerche su Pinterest sono risultate in aumento del 140% rispetto allo scorso anno. La "Nippon Mania" riguarderà soprattutto il settore hair, dove a dominare sarà la cosiddetta "frangia giapponese", che al momento sembra essere destinata a diventare il must di stagione. Quali sono le sue caratteristiche? È asimmetrica, morbida, non troppo piena ed è divisa in due parti con un lato più pronunciato dell'altro, proprio come se fosse un ciuffo. A rendere celebre questa particolare acconciatura sono state le star del K-pop, l'immaginario manga e le icone come Lisa delle Blackpink, che ormai da anni puntano tutto su hair look che incorniciano il viso con questo ciuffo-frangia incredibilmente versatile.

Frangia giapponese o a tendina: le differenze

Sebbene a primo impatto non sembrerebbero esserci differenze rispetto alla frangia a tendina, in verità si tratta di due cose completamente diverse. La tipologia "giapponese" va abbinata a una riga laterale, così da fare asimmetria e movimento ai capelli che cadono sulla fronte, la seconda, invece, si apre esattamente al centro e incornicia il viso con eleganza. La frangia giapponese sta bene praticamente a tutti, può essere portata più o meno sfilata, con i capelli lunghi o con dei caschetti corti: in ogni caso donerà morbidezza al viso e agli occhi, adattandosi naturalmente alla forma del viso.