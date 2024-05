La beauty routine di Ghali è di lusso: le patch anti-occhiaie sono coperte di cristalli

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Ghali è tra gli artisti che dominano la scena musicale contemporanea da qualche mese a questa parte: complice il successo di Casa Mia, il brano che ha portato sul palcoscenico dell'ultimo Festival di Sanremo, è tornato a dominare le classifiche nazionali, incantando i fan non solo col suo talento ma anche col suo stile glamour e "sempre sul pezzo". Ora ha lanciato Paprika, canzone che si preannuncia uno dei tormentoni della prossima estate, e ha trovato un accessorio super glamour per promuoverla in modo originale sui social: ecco di cosa si tratta e perché diventerà l'oggetto del desiderio dei beauty addicted.

Il trick beauty di Ghali

Non è una novità che Ghali curi in modo maniacale lo stile da palcoscenico, anzi, a ogni apparizione pubblica riesce a distinguersi col suo animo fashion. La cosa insolita è che di recente ha rivelato uno dei trucchi beauty di cui si serve per vantare un viso perfetto: le patch anti occhiaie che vanno applicate sotto gli occhi, la loro particolarità? Sono tempestate di cristalli Swarovski, tanto da poter essere tranquillamente confuse con un accessorio trendy per completare i look con un tocco sparkling. Non essendo disponibili sul mercato, probabilmente sono state create appositamente per lui: in quanti sognano di servirsi di un trick di bellezza tanto fashion?

Ghali con le patch di Swarovski

Ghali con le perline tra i rasta

"Spari su un cuore che già sanguina", queste sono le parole usate da Ghali per promuovere sui social la nuova hit Paprika (sono un estratto del testo) e sono state accompagnate da una serie di foto super glamour. Al di là delle patch anti-occhiaie scintillanti, il cantante ha sfoggiato anche un look che difficilmente sarebbe potuto passare inosservato. Seguito dalla stylist Ramona Tabita, ha abbinato una camicia di raso celeste a un paio di pantaloni neri tempestati di paillettes. Non ha rinunciato ai rasta, ormai il suo tratto distintivo, ma li ha decorati con delle clip con le perline. Insomma, Ghali ha dato l'ennesima prova di essere un'icona fashion contemporanea capace di essere elegantissimo col suo stile non convenzionale.