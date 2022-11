Jennifer Aniston con i capelli al naturale: svela il segreto delle sue beach waves Sono passati circa 30 anni da quando Jennifer Aniston ha lanciato il The Rachel e oggi ci riprova a conquistare l’universo hair. Sui social ha condiviso un video tutorial in cui spiega in pochi step come fare a sfoggiare delle impeccabili beach waves.

A cura di Valeria Paglionico

Jennifer Aniston è una delle attrici più amate al mondo e, nonostante l'età che avanza, continua a essere un'icona di bellezza e di stile capace di fare concorrenza anche alle 20enni. Oggi ha 53 anni ma non li dimostra affatto, anzi, sembra aver scoperto l'ingrediente segreto dell'elisir di "eterna giovinezza". Al di là della pelle di porcellana, della silhouette impeccabile e del fascino irresistibile, a renderla ancora più splendida sono i capelli lunghi e fluenti. Se in passato è riuscita a lanciare il The Rachel, il taglio must degli anni '90, ora è fedele al classico long bob sui toni del biondo. In quanti conoscono, però, il segreto delle sue beach waves?

La hair routine di Jennifer Aniston

Fino a qualche anno fa Jennifer Aniston non era sui social, oggi però le cose sono cambiate e il suo profilo Instagram è tra i più seguiti della storia. Tra foto e Stories non esita a documentare ogni dettaglio della sua quotidianità, dagli impegni lavorativi ai momenti più intimi, tanto che non sorprende che nelle ultime ore si sia immortalata alle prese con lo shampoo. Ha realizzato un video selfie in bagno poco dopo essere uscita dalla doccia, indossa solo una vestaglia nera e ha i capelli disordinati e leggermente "arruffati". Poco dopo, però, spiega come fare a realizzare delle beach waves perfette in pochissimi secondi.

Jennifer Aniston con i ricci naturali

Come avere i ricci perfetti dell'attrice

Il segreto dei ricci naturali e definiti di Jennifer Aniston? Niente phon o piastra, ha dichiarato di averli asciugati all'aria e di aver poi utilizzato semplicemente un olio per capelli (meglio se della sua collezione beauty LolaVie). Stando al tutoria condiviso sui social dall'attrice, ne bastano poche gocce per avere un risultato impeccabile: vanno prima spalmate sulle mani e poi sulla chioma, soprattutto sulle punte, così da eliminare l'effetto crespo con stile. Per dare volume alle radici, invece, bisogna trattare le ciocche al centro della testa. Questa vanno tirate verso l'alto e "cotonate" con le dita delle mani. Alla fine si avrà un'acconciatura impeccabile e naturale, il tutto in pochissimi minuti di "lavoro".