Il rosso è il colore beauty di dicembre: rossetti, matite e smalti per il make up delle feste Vibrante e acceso oppure intenso e profondo: il rosso è il colore più trendy da indossare per il beauty look di dicembre e da sfoggiare durante le feste natalizie.

Dal rosso lampone alle sfumature del ciliegia, passando per corallo, bordeuax e vinaccia: le sfumature più trendy di dicembre si ispirano ovviamente al rosso, colore must have per il periodo delle feste anche per quanto riguarda il beauty look. Dai rossetti agli smalti, senza dimenticare blush accesi e vivaci e per chi ama i look più audaci eye-liner e ombretti: scopri tutti i cosmetici nelle sfumature di rosso da indossare per i beauty look delle feste.

La sfumatura più cool del periodo delle feste non poteva che essere il rosso, da quello più acceso e vivace a quello più intenso e profondo. Rosso ciliegia, corallo e lampone, ma anche geranio, mattone e vino: le sfumature di rosso sembrano essere infinite e sono perfette per colorare unghie, labbra, gote e per chi ama i look estrosi e audaci anche da utilizzare per gli occhi. La manicure rossa può essere elegante e minimal con lo smalto rosso applicato su tutte le unghie, per il periodo delle feste è perfetta abbinata ai colori metallici come l'oro e l'argento. Per chi preferisce le nail art essenziali sarà perfetta la french manicure colorata, con la lunetta rosso acceso o bordeuax.

La manicure rossa delle feste

Quando si pensa al make up rosso si pensa subito al rossetto: le labbra di dicembre si vestono di lipstick vellutati e gloss luminosi per labbra intense e in primo piano. Il make up rosso però non è solo rossetto: il blush sarà perfetto per esaltare le guance e rendere vivace l'incarnato, sia in versione polvere che crema, ma con il rosso si può creare anche un make up occhi luminoso e brillante, con eye-liner e ombretti in polvere libera accostati a toni come il marrone caldo, il nero e l'oro.

I cosmetici da provare

Tra le ultime novità da provare c'è il nuovissimo Lipstick Kiss Fiercely di Chiara Ferragni, il rossetto rende le labbra protagoniste con un finish glitterato e un colore bordeaux intenso. Chi ama i rossi vivaci sulle labbra non potrà fare a meno di provare il Lips Kit di Morphe Out & A Pout che contiene un rossetto intenso e super cremoso, una matita extra pigmentata e un lucidalabbra ultra-brillante. Per colorare le guance puoi provare il blush in polvere Exhibit A di Nars, oppure la versione in crema da sfumare con le dita come il Cheeks Out Freestyle Cream Blush di Fenty Beauty. Per le più audaci che vogliono osare con il make up rosso sugli occhi è da provare il pigmento Glitter Iridescent di MAC nella colorazione Ruby. Tra gli smalti rossi da provare c'è il rosso perlato Rhinestone Red-y di OPI, della collezione Jewel Be Bold oppure il Wrapped in luxury, lo smalto bordeaux di Essie. Scopri tutti i cosmetici nelle sfumature di rosso nella gallery!